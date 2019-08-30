شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوصلات العالم ستشير إلى "الشمال الحقيقى” خلال الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا افترضت أن "البوصلة " الخاصة بك توجهك إلى "الشمال الحقيقي"، فأنت مخطئ تماما، حيث تتأرجح الإبرة الموجودة فى البوصلة بين الشمال الحقيقى والشمال المغناطيسى، بسبب التقلبات فى المجال المغناطيسى للأرض، ومع ذلك، فى مرحلة ما خلال الأسبوعين المقبلين، ستشير البوصلات فى جرينتش إلى الشمال لأول مرة منذ حوالى 360 عامًا.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فإن هذه الظاهرة قد لا تحدث فى كافة أرجاء العالم، وقد تحتاج إلى مدة 20 عاما أخرى، وعلى مدى مئات السنوات القليلة الماضية، كانت الزاوية بين الشمال الحقيقى والشمال المغناطيسى - والمعروفة باسم الانحراف - سلبية، وهذا يعنى أن جميع الإبر البوصلة قد أشارت إلى غرب الشمال الحقيقي.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن خط الانحراف الصفرى، الذى يطلق عليه اسم agonic، يتحرك غربًا بمعدل حوالى 12 ميلًا (20 كم) سنويًا وبحلول الشهر المقبل، ولأول مرة منذ حوالى 360 عامًا، ستشير إبرة البوصلة مباشرة إلى الشمال الحقيقى فى جرينتش فى لندن قبل أن تتحول ببطء شرقًا.

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ويراقب المرصد الملكى جرينيتش باستمرار الانخفاض منذ عام 1840، باستخدام مرصد مغناطيسى متخصص، وقال الدكتور سياران بيجان، العالم فى علم الجيولوجيا المغناطيسية فى مركز ليل للمسح الجيولوجى البريطانى فى إدنبرة: "فى وقت ما من شهر سبتمبر، سيواجه المؤشر خط الطول فى غرينتش"، وتعد "هذه هى المرة الأولى منذ إنشاء المرصد التى تزامنت فيها النظم المنسقة الجغرافية المغناطيسية فى هذا الموقع.

وأضاف "سوف يستمر المؤشر فى المرور عبر المملكة المتحدة على مدار 15 إلى 20 عامًا، وبحلول عام 2040، من المحتمل أن تشير جميع البوصلة شرقًا إلى الشمال الحقيقى، واستكمل "من المستحيل فى الوقت الحالى التنبؤ بكيفية تغير المجال المغناطيسى على مدى عقود إلى قرون، وبالتالى فإن البوصلة قد تشير إلى الشرق من الشمال الحقيقى لمدة 360 عامًا أخرى فى المملكة المتحدة."

وأكد الخبراء أن الميل إلى الصفر لن يكون له أى تأثير على الحياة اليومية، وأضاف الدكتور بيجان "البوصلات ونظام تحديد المواقع العالمى (GPS) سيعملان كالمعتاد - ليست هناك حاجة لأى شخص للقلق بشأن أى إزعاج للحياة اليومية".