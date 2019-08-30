Garmin تُعلن عن Garmin Fenix 6X Pro Solar، وهي أول ساعة ذكية من الشركة تدعم الطاقة الشمسية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Garmin بالكشف عن سلسلة جديدة من الساعات الذكية تضم عدة طرازات تُدعى Garmin Fenix 6 Series. تتضمن هذه التشكيلة الجديدة الساعة الذكية Garmin Fenix 6X Pro Solar، والتي تُعتبر أول ساعة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية من الشركة. حسنًا، هي تعمل بالطاقة الشمسية جزئيًا فقط.

عمر البطارية في هذه الساعة الذكية يبلغ 21 يومًا، ولكن يمكن لما تُطلق عليه شركة Garmin إسم Power Glass إضافة ثلاث أيام إلى ذلك أو 6 ساعات من إستخدام GPS. لوحة الطاقة الشمسية هي عبارة عن طبقة شفافة أعلى شاشة الساعة الذكية والتي يبلغ حجمها 1.4 إنش. وتتميز هذه الشاشة كذلك بدقة 280×280 بكسل وبطبقة عاكسة مرئية لأشعة الشمس.

تمكنك الساعة الذكية الجديدة هذه من شركة Garmin الحصول على الخرائط التفصيلية للملاحة والطبوغرافية والتزلج، والمزيد. توفر ميزة PacePro الجديدة إرشادات معدلة حسب الدرجة طيلة مسافة الركض، وهناك أيضًا مخطط الصعود ClimbPro. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم إستخدام GPS و GLONASS و Galileo لتتبع موقعك، بالإضافة إلى مقياس الإرتفاع من أجل بيانات العلو. يمكن للبارومتر أن يوفر تنبيهات الطقس، وهناك مُكتشف تلقائي للحوادث. بالإضافة إلى ذلك، هناك مستشعر ضربات القلب وجهاز مراقبة الأوكسجين في الدم.

بإمكان Garmin Fenix 6X Pro Solar الذهاب في مغامرة معك. لقد تم تصميمها لمقاومة المياه في عمق يصل إلى 100 متر مع العلم بأن معظم الساعات الذكية قادرة على مقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 متر كحد أقصى. في حين أن إستخدام GPS للتتبع يستنزف البطارية في 60 ساعة، فإن وضع Expedition Mode سيتيح لك إستخدام الساعة الذكية لمدة تصل إلى 46 يومًا، وهذا بدون إحتساب الأيام العشرة الإضافة التي توفرها الطاقة الشمسية.

هناك ذاكرة تخزينية ضخمة بحجم 32GB، وهي الذاكرة التي يمكنك ملؤها بالأغاني من Spotify و DeeZer و Amazon Music والإستماع إليها عبر سماعات البلوتوث. يمكنك أيضًا عرض الإشعارات من هاتفك وإستخدام تطبيقات معينة مثل Uber، وكذلك إستخدام Garmin Pay للدفع.

Advertisements

يبلغ قطر هيكل الساعة المصنوع من التيتانيوم 51 ملمتر وسمكه نحو 14.9 ملمتر. يمكنك الحصول على هذه الساعة الذكية مع حزام من السيليكون أو التيتانيوم. إذا إخترت حزام التيتانيوم، فإن الساعة بأكملها ستزن 82 جرام.

هناك ساعات أخرى تشكل سلسلة Garmin Fenix 6 Series الجديدة. على سبيل المثال، هناك الساعة الذكية Garmin Fenix 6 التي تضم شاشة بحجم 1.3 إنش وهيكل بقطر 47 ملمتر، والساعة الذكية Garmin Fenix 6S التي تضم شاشة بحجم 1.2 إنش وهيكل بقطر 42 ملمتر، إضافة إلى الساعة الذكية Garmin Fenix 6X التي تضم شاشة بحجم 1.4 إنش وهيكل بقطر 51 ملمتر.

عمومًا، الساعة الذكية Garmin Fenix 6X Pro Solar Edition تكلف ما يصل إلى 1150 دولار أمريكي، ويمكن للجميع شراؤها من خلال الموقع الرسمي لشركة Garmin على شبكة الإنترنت، ولكن يمكنك إنفاق سعر أقل قدره 700 دولار أمريكي إذا قرر شراء Garmin Fenix 6S Pro.

وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن لدى شركة Garmin المزيد من الساعات الذكية الجديدة للإعلان عنها في معرض IFA 2019 المقرر عقده أوائل الشهر المقبل بالعاصمة الألمانية برلين، بما في سلسلة Garmin Venu Series الجديدة، وطرازات جديدة من السلسلتين Vivoactive Series و Vivomove Series.