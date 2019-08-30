الأغطية الواقعية المصممة لهواتف iPhone 11 Series متاحة الآن بالفعل للشراء

فاطمة أيت طالب - دبي - في اليوم 10 سبتمبر، ستعلن شركة آبل عن الجيل التالي من هواتف iPhone. من المتوقع أن تُعلن شركة آبل عن ثلاثة هواتف iPhone جديدة، تمامًا كما حدث في العام الماضي. واحد من هذين الهاتفين سيحمل على الأرجح إسم iPhone 11، بينما سيحمل الهاتف الثاني إسم iPhone 11 Pro والهاتف الثالث إسم iPhone 11 Pro Max.

ووفقا للتسريبات والشائعات السابقة، فيبدو أن هواتف iPhone الثلاثة الجديدة القادمة في الشهر المقبل ستحتفظ بنفس تصميم وأبعاد هواتف iPhone الثلاثة التي تم إصدارها في العام الماضي بإستثناء أن خلفي iPhone XS و iPhone XS Max سيحصلان على ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية، بينما سيحصل خليفة iPhone XR على كاميرتين على ظهره. ما زال يتعين علينا رؤية مدى دقة تلك التسريبات والشائعات، ولكن يبدو أن شركة Totallee المتخصصة في صناعة الأغطية الواقية واثقة من دقة تلك التسريبات لدرجة أنها بدأت ببيع أغطيتها الواقية المصممة للهاتف iPhone 11 Pro.

ووفقا للشركة المصنعة لهذه الأغطية الواقية، فهي ” أكدت ” أن ما رأيناه من قبل هو بالفعل التصميم النهائي لهواتف iPhone الجديدة القادمة من آبل، لدرجة أنها تعرض على العملاء إسترجاع أموالهم في حالة إذا لم يكن الغطاء الواقي مناسبًا لـ iPhone الخاص بك. وفي بيان صادر لموقع iMore، صرحت شركة Totallee بالقول : ” منذ العام 2013، أصدرنا بنجاح أغطية واقية لهواتف iPhone قبل الإعلان عنها. للعام السابع على التوالي، لدينا الآن أغطية واقية جاهزة للجيل الجديد من هواتف iPhone “.

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إذا كنت لا تمانع في إغتنام الفرصة، فإنتقل إلى الموقع الرسمي لشركة Totallee لإختيار الغطاء الواقي من أجل هاتفك iPhone القادم.