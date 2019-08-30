Realme تكشف لنا عن هوية المعالج الذي سيشق طريقه إلى الهاتف Realme Q

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتزم شركة Realme كشف النقاب رسميًا عن سلسلة هواتف Realme Q Series في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 5 سبتمبر بالصين، وقد أكدت لنا الشركة الصينية الآن أن أول عضو في هذه السلسلة سيضم المعالج Snapdragon 712 التابع لشركة كوالكوم.

أكد رئيس التسويق في شركة Realme يوم أمس أننا سنرى أربع منتجات في هذا الحدث. ومع ذلك، كشف أحد المصادر المطلعة على خطط الشركة الصينية أن Realme 5 Pro سيكون هو العضو الرئيسي في تشكيلة Realme Q Series. وبالتالي، هذا يعني على الأرجح أن الهاتف Realme 5 Pro الذي أعلنت عنه شركة Realme مؤخرًا في الهند سيصل إلى السوق الصيني بإسم مختلف كجزء من تشكيلة Realme Q Series.

هذا يجعلنا نتساءل حول ما إذا كان الهاتف Realme 5 Pro سيصل إلى السوق الصيني تحت إسم مختلف، وفي حالة إذا حدث له ذلك فعلاً جنبًا إلى جنب مع كل من Realme 5 و Realme XT، فما هي هوية الهاتف الرابع؟ هل يمكن أن نرى عضو جديد في سلسلة هواتف Realme C Series الإقتصادية؟

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سيتعين علينا الإنتظار لستة أيام أخرى قبل أن تتضح الأمور بشكل رسمي. وحتى ذلك الحين، فنحن نتوقع أن نسمع المزيد من العلامة التجارية الصينية Realme مع مرور الأيام.