جديد ' نايكي'... حذاء يشد ويفك الرباط بالأوامر الصوتية!

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أعلنت شركة صناعة الملابس الرياضية" نايكي" Nike ، الخميس، أنها سوف تجلب تقنية المحرك الذاتي الحركة إلى واحدة من أحدث سلاسل أحذيتها الرياضية.
وقالت الشركة الأميركية في بيان على موقعها إن التقنية سوف تصل إلى الأحذية الجديدة الشهر المقبل، وهي الأحذية التي تأتي بتصميم جديد بعد إطلاقها لأول مرة في عام 1991.
وتمتاز الأحذية الجديدة بأنها تستخدم تقنية تسمح للمستخدمين بفك وشد رباط الحذاء عن طريق الأوامر الصوتية. وتعمل هذه الأحذية مع ساعة "آبل" الذكية، بالإضافة إلى هواتف" آيفون"، إذ يمكن توجيه الأوامر إليها عن طريق مساعد "آبل" الذكي "سيري."
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