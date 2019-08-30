شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حالة الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا "سيئة جدا".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة رسمية اليوم الجمعة إن تغير المناخ والصيد الجائر وقطع الأشجار أوصل حاجز الشعاب المرجانية العظيم بأستراليا إلى حالة سيئة جدا وذلك في وقت خفضت فيه الهيئة وضع الحاجز إلى أدنى مستوى وهو ما يمكن أن يهدد إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي.

وقالت هيئة المتنزهات البحرية للحاجز إن حالة أكبر نظام في العالم للشعاب المرجانية والموجود قبالة الساحل الشمالي الشرقي لولاية كوينزلاند الأسترالية تدهورت منذ آخر مراجعة قامت بها في 2014 لكن المشاكل التي تواجهها الشعاب ليست مما يستحيل التغلب عليه.

Advertisements

وقال ديفيد واكينفلد كبير العلماء في هيئة المتنزهات البحرية للصحفيين في سيدني "هذا التقرير يلفت الانتباه إلى حقيقة أن مستقبل الحاجز المرجاني العظيم، في الأمد البعيد، سيء بشدة - وسبب ذلك أساسا تغير المناخ".

وأضاف "على الرغم من ذلك فإنه بالمزيج السليم من الإجراءات المحلية لتحسين حالة الشعاب والإجراءات العالمية للتصدي لتغير المناخ بأقوى وأسرع طريقة ممكنة يمكن أن نغير هذا الوضع".



