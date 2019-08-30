تكنولوجيا: مايكروسوفت تفتح مراكز بيانات ألمانية جديدة تتوافق مع قانون GDPR

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت شركة مايكروسوفت العديد من المشاكل مع اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية GDPR، ونتيجة لذلك تم حظر منتجات ميكروسوفت السحابية من استخدامها فى بعض المدارس الألمانية بسبب جمع وإرسال البيانات دون إذن إلى مراكز البيانات الأمريكية.
ونقلاً عن موقع mspoweruser الأمريكى، قررت مايكروسوفت معالجة هذه المشكلة عن طريق إنشاء مراكز للبيانات فى ألمانيا، حيث أطلقت الشركة مركزين جديدين للبيانات فى فرانكفورت وبرلين، وفتحت أيضًا مراكز بيانات مماثلة فى زيوريخ وجنيف.
وسيتم تقديم مراكز البيانات للعملاء ذوى المتطلبات الخاصة للأمان وتخزين البيانات، وسيشمل هذا على الأرجح عملاء مثل بنك دويتشه.
جدير بالذكر أنه يتم تطوير German Cloud بدعم من DeutschTelecom كوصى للبيانات وينبغى أن يطمئن العملاء بأن بيانات العملاء الخاصة بهم يتم الاعتناء بها على النحو المناسب، وأنه يتوافق مع لوائح الخصوصية الصارمة السائدة الآن فى أوروبا.
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