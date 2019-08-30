شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسميا.. أبل تعقد مؤتمرها للكشف عن هواتف أيفون فى 10 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت شركة أبل الدعوات الرسمية للصحف والمهتمين بحضور مؤتمرها السنوى الذى تعقده خلال شهر سبتمبر للكشف عن أحدث منتجاتها بما فى ذلك هواتف أيفون، حيث توضح الدعوة أن المؤتمر سنعقد يوم 10 سبتمبر فى المقر الرئيسى للشركة بكاليفورنيا.

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وبحسب موقع macrumors الأمريكى، فمن المنتظر أن تكشف شركة أبل عن 3 هواتف أيفون جديدة هذا العام، والتى ستكون تحديثات لنفس الهواتف الثلاثة التى أطلقتها خلال العام الماضى، إلا أن الجديد فى هواتف العام الجارى، هو أن زوج من هذه الهواتف سيحملان ثلاثة كاميرات فى الخلف، والهاتف الأكبر سيأتى بشاشة أكبر قياسها حتى 6.1 بوصة مقارنة مع 5.8 بوصة فى XS Max.

كذلك من المنتظر أن تكون هناك تحسينات فى استهلاك البطارية، وميزة التعرف على الوجه، وقدرته على شحن السماعات اللاسلكية AirPods عند استخدام الغطاء الجديد، كذلك فمن المنتظر أن تكشف شركة أبل عن ساعاتها الذكية الجديدة أيضاً، بالإضافة لتحديثات أنظمة التشغيل.