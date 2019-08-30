شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصابة مئات من مكاتب أطباء الأسنان فى الولايات المتحدة بفيروسات الفدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مئات من أطباء الأسنان فى مختلف أرجاء الولايات المتحدة بفيروسات الفدية هذا الأسبوع، وذلك وفقًا لتقارير متعددة من ZDNet وCNN وباحث الأمن برايان كريبس.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن هذه الحوادث نتيجة لضعف واضح فى البرامج المقدمة من قبل Digital Dental Record وPerCSoft، وهما شركتان مقرهما فى ويسكونسن تقدمان الاحتفاظ بسجلات طبية وخدمات احتياطية لممارسات طب الأسنان.

وتنبع المشكلة من خرق وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع تمكن فيه المتسللون من نشر برنامج فيروس الفدية REvil ransomware على أجهزة الكمبيوتر التى تستخدم برامج من الشركات المذكورة، واكتشفت مكاتب طب الأسنان المشكلة، الاثنين، عندما حاولت الوصول لمعلومات المريض ولكن تم إغلاقها وعرضها على طلب فدية.

ويقال إن Digital Dental Record وPerCSoft شاركا ديكريبتر مع الممارسات المتأثرة بعد الموافقة على دفع المهاجمين وفق ZDNet، لكن لم تؤكد أى شركة علانية أنها دفعت الفدية، وأصبحت فيروسات الفدية مؤخرا مشكلة رئيسية متزايدة للشركات والمؤسسات الأخرى، وخاصة الشركات الصغيرة التى غالباً ما تكون الأكثر تضرراً والأقل استعدادًا للهجمات.