شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Pokémon Masters متاحة لمستخدمى الأندرويد والآيفون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت لعبة Pokémon Masters الآن متاحة على أجهزة الأندرويد وiOS بعد ما يزيد قليلاً عن شهر واحد من فتح التسجيل المسبق للجمهور.

ونقلاً عن موقع "انجادجيت " الأمريكى، تعيد اللعبة الوجوه المألوفة من اللعبة الرئيسية، والمدربين القدامى الذين ربما تكون مولعاً بهم مثل Misty وBrock، كما تقع اللعبة على جزيرة تُعقد فيها بطولة Pokémon Masters League.

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واللعبة عبارة عن تعاون بين Pokémon Company وDeNA، شركة الألعاب المحمولة التى طورت أيضًا Super Mario Run وFire Emblem Heroes.

وأصدرت الشركات المتعاونة مجموعة من مقاطع الفيديو الخاصة باللعب والتى توضح آليات المعركة والتحركات المتاحة فى اللعبة.