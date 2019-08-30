شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: “XboxLive” خدمة ألعاب مايكروسوفت تعود للعمل من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت من جديد خدمة ألعاب الإنترنت التابعة لشركة مايكروسوفتXbox Live للعمل مرة أخرى، بعد توقفها لدى ملايين الأشخاص منذ فترة.

وبحسب موقع GSM الهندى، تدعم خدمة ميكروسوفت للألعاب عبر الإنترنت “Xbox live” ملايين من مالكي أجهزة Xbox 360 و Xbox One.

ونقلاً عن موقع " بيزنس إنسايدر"، توقفت الخدمة عن جزء كبير من مالكى أجهزة Xbox، حيث أبلغت ميكروسوفت عن مشكلات متعلقة بالوظائف الأساسية ل Xbox Live، بدءًا من تسجيل الدخول الأساسي إلى إدارة الحساب ووظائف البحث.

كما انطبق الأمر نفسه على مختلف الخدمات الأخرى عبر الإنترنت مثل استخدام تطبيقات خدمة البث التليفزيوني أو شراء الألعاب على واجهة متجر Xbox الرقمية، إلا أن مايكروسوفت تمكنت في النهاية من إصلاح العطل وإعادة الخدمة للعمل مرة أخرى.