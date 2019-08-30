كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كوكا كولا تستخدم روبوتات ذاتية القيادة لتوصيل مشروباتها

عاونت كوكا كولا مع شركة “سي سي إي بي” لاختبار روبوت آلي لتوصيل المشروبات في منتجع ألتون تورز بمدينة ستافوردشاير البريطانية.

وخلال التجربة، سيقوم الروبوت بجمع منتجات كوكا كولا من مركز توزيع ألتون تورز، وتسليمها إلى منافذ المشروبات في جميع أنحاء الحديقة، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي للمناورة حول الآلاف من الزوار خلال موسم الذروة الصيفي.

ويسير الروبوت بسرعة 3 ميل في الساعة ولمسافات تصل إلى 50 كم، وهو مجهز بتقنية خدمة تحديد المواقع، وأجهزة استشعار بصرية وصوتية وحركية، للتنقل بأمان حول الأشخاص والأشياء.

كما أنه يستخدم أجهزة استشعار الليزر، للحكم على المسافة للعقبات المحتملة، مما يتيح له التوقف بأمان وتجنب الاصطدامات، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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وقال ليندرت دين هولاندر، نائب الرئيس والمدير العام في سي سي إي بي: “نبحث عن شركات ناشئة في التكنولوجيا لمساعدتها على النمو، وإتاحة الفرصة لاختبار وتحسين حلولها المبتكرة”.

وأضاف “تعد روبوتات تيلي ريتيل مثالاً على كيفية الاستثمار في التكنولوجيا التي يمكنها تعزيز الخدمات اللوجستية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ويمكن أن تكون في نهاية المطاف شيئاً يمكن ترقيته إلى سيارات أكبر. ومن خلال تطوير التكنولوجيا والحلول والعمليات، يمكننا تحسين الطريقة التي نعمل بها، لخدمة عملائنا والمستهلكين بشكل أفضل، الآن وفي المستقبل”.

يذكر أن هذه التجربة هي واحدة من ثلاثة برامج تجريبية، تجري في البيئات الصناعية وتجارة التجزئة، وفي حال نجاحها، يمكن أن تقدم ثورة في عالم النقل والتوصيل داخل المملكة المتحدة وخارجها.