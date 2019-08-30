آيسر تطرح الحاسوب المحمول ” آيسر سويفت 7 ” في المملكة العربية السعودية

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت آيسر اليوم عن إطلاقها جهاز “سويفت 7” النحيف والخفيف (SF714-52T) في المملكة العربية السعودية. يمتاز الجهاز بهيكل جديد فاخر يحرر الشاشة وحواف رقيقة جداً إلى حد يجعل الحاسوب يبدو بدون حواف؛ أما الشاشة قياس 14 بوصة فهي تشكل نسبة 92% من الهيكل. يعمل الجهاز بنظام ويندوز 10، ويزن 890 غراماً فقط، مما يجعله مثالياً للمستخدمين المحترفين كثيري التنقل.

وقالت جومانا كرم، رئيس وحدة المنتجات والتسويق لدى آيسر الشرق الأوسط: “يتميز جهاز “سويفت 7″ بوزنه الخفيف للغاية لدرجة ينسى معها المستخدم أنه يحمله من الأساس. وقد صمم هذا الجهاز بمظهره الأنيق وأدائه الفائق ليرسي معايير جديدة للحواسيب المحمولة ذات التصميم المدمج”.

تصميم مدمج للغاية مع شاشة مذهلة تشغل 92% من حجم هيكل الجهاز

تمتاز النسخة الجديدة من جهاز “سويفت 7” بتصميم مبتكر مع أربعة حواف رفيعة لا تتجاوز سماكتها 2٫57 ملم1، مما يقلل من أبعاد الحاسوب المحمول إلى مستويات استثنائية حيث يبلغ العرض 317٫9 ملم والعمق 191٫5 ملم ليحظى المستخدم بتجربة مشاهدة مثالية ملء الشاشة تقريباً. كما حافظ جهاز “سويفت 7” على رقته وخفته بسماكة 9٫95 ملم (أي أقل من سنتيمتر واحد)، ووزن 890 غرام (أقل من كيلوغرام واحد). أما الهيكل الأنيق العالي الجودة المصنوع من المغنيسيوم آلوي، فيجعل الحاسوب المحمول أخف وأقوى من الحواسيب المصنوعة من الألمنيوم العادي.

تتيح الشاشة ذات قياس 14 بوصة، والتي تعمل باللمس وتتميز بدقتها الفائقة التي تبلغ 1920×1080 وتقنية IPS2، سلاسة في الاستخدام وإمكانية عرض صور فائقة الوضوح تنبض بالألوان وتتميز بمدى لوني 100٪ sRGB و72٪ NTSC، وسطوع يبلغ 330 نيت، هذا بالإضافة إلى قوة تحملها الفائقة بفضل طبقة “Glass ®Gorilla ®Corning 6”.

أداء استثنائي وبطارية تدوم طويلاً

تم تزويد جهاز “سويفت 7” بأحدث معالجات8500Y -i7 ™Core ®Intel من الجيل الثامن مما يمنحه قوة أداء فائقة لتصفح الإنترنت، وإعداد العروض التقديمية، وجداول البيانات، وأيضا استخدام أدوات التصميم، وهذا كله بتصميم خال من أي مروحة تبريد. يتيح قرص التخزين PCIe SSD الذي تبلغ سعته التخزينية 512 جيجابايت، تخزين عدد ضخم من الملفات والوصول إليها بسرعة، وبفضل ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR3 سعة 16 جيجابايت، يستطيع مستخدمو الحاسوب القيام بمهام متعددة بسهولة. وبفضل البطارية التي تدوم لـ 12 ساعة، يمكن للمستخدمين استعمال الجهاز لساعات طويلة.

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تواصل فائق بفضل منفذ ثاندربولت 3 وأحدث جيل من شبكات واي فاي

يتمكن المستخدمون من إنجاز مهامٍ أكثر بواسطة منفذي “يو إس بي” نوع سي اللذين يدعمان تقنية Thunderbolt™ 3 والتي تمد الجهاز بسرعات فائقة تصل إلى 40 جيجابت في الثانية مع تزويد الجهاز بالكهرباء والقدرة على الاتصال بأي شاشة، بالإضافة إلى الجيل الثاني من منافذ USB 3٫1. كما يتيح منفذ العرض DisplayPort 1.2 نقل البيانات بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ويمكن توصيله بشاشات خارجية فائقة الدقة، علاوة على شحن الأجهزة الخارجية بسرعة.

ويحظى مستخدم آيسر “سويفت 7” باتصال قوي ومستمر بالإنترنت بفضل بطاقة Intel Wireless-AC التي تتيح قدرة اتصال بالإنترنت عبر شبكة “واي فاي 5” تتميز بسرعة تبلغ جيجابت، وبتقنية 2×2 MU-MIMO. كما يمكن توصيل ملحقات الحاسوب عبر تقنية بلوتوث 5.0 في حين تضمن سماعة الرأس ومنفذ السماعة جودة صوتية فائقة.

مزايا سهلة الاستخدام لتجربة استثنائية

تتميز لوحة اللمس بدقتها وسرعة استجابتها عند تحريك الأصابع إذ إن الطبقة العليا مصنوعة من Corning Gorilla Glass. كما يعمل زر التشغيل كقارئ لبصمة الأصبع، حيث يتيح للمستخدم تشغيل الجهاز فوراً تزامناً مع استخدام تسجيل الدخول الآمن بدون كلمة مرور عبر خاصية “ويندوز هالو”.

يأتي جهاز “سويفت 7” الجديد بكاميرا تعمل بالضغط للفتح من أجل المحادثات وتسجيل مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، ويمكن إبقائها مغلقةً لمنع أي استخدام غير مقصود لها ولحماية الخصوصية. تتميز الكاميرا بزاوية رؤية 55 درجة، وهي مدعومة بخاصية التصوير بالمجال الديناميكي الواسع لتوفير صور بزوايا رؤية أوسع قادرة على استيعاب عدد أكبر من الأشخاص.

أسعار الجهاز وتوفره

سيتوفر جهاز آيسر “سويفت 7” (SF714-52T) بشاشة تعمل باللمس في المملكة العربية السعودية مع ذاكرة عشوائية LDDR3 بسعة 16 جيجابايت وقرص تخزين SSD PCIe سعة 512 بجيجابايت اعتباراً من شهر سبتمبر في متاجر إكسترا بسعر يبدأ من 7٫999 ريال سعودي.