براءة إختراع جديدة تكشف أن آبل لم تنتهي بعد من محاولة إعادة إختراع لوحة مفاتيح MacBook

فاطمة أيت طالب - دبي - لوحات مفاتيح الحواسيب المحمولة لم تكن معروفة أبدًا بمتعة الإستخدام. ومع ذلك، فهناك بعض لوحات المفاتيح التي تبدو أفضل من بعضها، وكانت لوحات مفاتيح حواسيب MacBook Pro واحدة منها. نقول ” كانت ” لأنه منذ أن قررت شركة آبل الإنتقال إلى تصميم الفراشة، تراجعت متعة الإستخدام التي توفرها لوحات مفاتيح آبل.

لقد سمعنا أن شركة آبل ستتخلى عن هذا التصميم والعودة إلى شيء أكثر تميزًا، ولكن في الوقت نفسه، يبدو أن الشركة لم تنتهي بعد من محاولة إعادة إختراع لوحة مفاتيح MacBook. هذا وفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا من قبل موقع Apple Insider والتي تشير إلى أن شركة آبل تستكشف فكرة إستخدام الأزرار الضوئية في لوحات المفاتيح الخاصة بحواسيبها المحمولة المستقبلية.

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وفي حالة إذا لم تسمع عن الأزرار الضوئية من قبل، فهي تستخدم الضوء لتسجيل عمليات الإدخال أثناء الضغط على الزر. يتم بث شعاع الضوء بإستمرار وعندما يتم الضغط على زر ما، يتم كسر ذلك الشعاع وتسجيل عملية الإدخال. هذا على عكس لوحات المفاتيح التقليدية الحالية التي تعتمد على نقاط الإتصال التي تلمس بعضها البعض. إذا كانت هذه التقنية مألوفة بالنسبة لك، فذلك لأنه تم إستخدام تقنية مماثلة في لوحة المفاتيح Razer Huntsman.

تصف براءة إختراع آبل نظامًا مختلفًا بعض الشيء، ولكن من حيث المفهوم يبدو أنه هو نفسه. ومع ذلك، نحن لسنا متأكدين مما إذا كانت هناك خطط لتنفيذ هذا التصميم بالفعل، ولكن نأمل أن تكون آبل قد إستخلصت بعض الدروس القيمة من فشل لوحة المفاتيح التي تستند على تصميم الفراشة.