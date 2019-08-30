آبل تُعلن عن خططها لتحسين خصوصية المستخدمين أثناء إستخدامهم للمساعد الرقمي Siri

فاطمة أيت طالب - دبي - بالنسبة لشركة تفتخر بحماية خصوصية مستخدميها، فنحن نعتقد بأنه سمعة شركة آبل تعرضت لبعض الضرر عندما ظهرت التقارير التي كشفت بأن الشركة تقوم بتسجيل محادثات المستخدمين مع مساعدها الرقمي Siri من أجل تحليلها ومراجعتها. في أعقاب تلك التقارير، قامت شركة آبل بإيقاف هذا البرنامج مؤقتًا، وسمعنا مؤخرًا أنها قررت فسخ عقودها مع الموظفين الذين تم تكليفهم بهذه المهمة.

لقد مرت عدة أسابيع منذ ظهور هذه الأخبار، والآن قررت شركة آبل إصدار بيان رسمي تعتذر فيه للمستخدمين، وتؤكد فيه أيضًا أنها ستُجري بعض التغييرات والتحسينات للمساعدة في حماية خصوصية المستخدمين على نحو أفضل أثناء إستخدام مساعدها الرقمي Siri.

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يشمل هذا عدم الإحتفاظ بالتسجيلات الصوتية للمستخدمين مع Siri. ستستمر شركة آبل في تحليل تفاعلات Siri مع المستخدمين، ولكن لن يتم ذلك إلا من خلال النصوص التي يتم توليدها عن طريق الحاسوب. أعلنت شركة آبل أيضًا أن المستخدمين سيكونون قادرين على الإشتراك في برنامج يسمح لشركة آبل بتحسين مساعدها الرقمي Siri من خلال عينات صوتية. ستسمح شركة آبل لموظفيها بالإستماع إلى عينات من التسجيلات الصوتية هذه، مما يشير إلى أن الإستعانة بالموظفين الخارجيين لم يعد مطروحًا على الطاولة.

ووفقا لشركة آبل، فقد صرحت بالقول : ” تلتزم شركة آبل بوضع العملاء في مركز كل ما نقوم به، بما في ذلك حماية خصوصيتهم. أنشأنا المساعد الرقمي Siri لمساعدتهم على إنجاز الأمور بشكل أسرع وأسهل، دون المساس بحقهم في الخصوصية. نحن ممتنون لمستخدمينا على شغفهم لـ Siri، ولدفعنا إلى التحسن بإستمرار “.