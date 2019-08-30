شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحذر: سيتم التفوق على البشر من جانب الكمبيوتر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك من أن البشر سيتم قريباً تجاوزهم والتفوق عليهم بواسطة الكمبيوتر بطرق مختلفة، حيث أعلن عن هذه التصريحات أثناء مناقشة بالمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي بالصين.

'ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكد ماسك أيضًا أن Neuralink، وهي شركة أسسها في يوليو 2016، يمكن أن تساعد الأشخاص فى التنافس مع الآلات الذكية.

وتعمل شركة Neuralink على ربط الدماغ البشري بالآلات من خلال إنشاء عمليات زرع صغيرة تسمح للناس بتنزيل المعلومات من أجهزة الكمبيوتر.

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وأوضح ماسك أن الخطأ الكبير الذي يراه باحثو الذكاء الاصطناعي هو افتراض أن البشر أذكياء بشكل يقارن للذكاء الاصطناعى، قائلا "الكثير منهم لا يستطيعون تخيل شيء أكثر ذكاءً منهم ولكن الذكاء الاصطناعي سيكون أكثر ذكاءً إلى حد كبير ".

وقال ماسك "يمكن أن يسحق هاتفك الخلوي بطل العالم في الشطرنج حرفيا بسبب استخدام الذكاء الاصطناعى"، ولطالما كان ماسك ناقدا للذكاء الاصطناعي، محذرًا من أنه في حالة وقوعه في الأيدي الخطأ أو أن يصبح ذكيًا للغاية، فإنه قد يلحق الدمار بالعالم.

كما وصف ماسك سابقا الذكاء الاصطناعى بأنه يشكل تهديدا أكبر للإنسانية من الحرب النووية، قائلا "إذا كان لي أن أخمن ما أكبر تهديد وجودي لدينا، فربما هذا هو الأمر".