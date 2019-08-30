شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الهندية تسمح لأبل بفتح متجر على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمحت الحكومة الهندية للشركات الأجنبية ذات العلامات التجارية الفريدة ببيع منتجاتها مباشرة عبر متاجر الويب، لذلك ستبدأ أبل قريباً ببيع المنتجات من خلال متجرها على الإنترنت.
ونقلاً ع موقع “Gadgetsnow” الهندي، خففت الحكومة الهندية من قواعدها الخاصة بإلزام الشركات مثل "أبل" ببيع المنتجات محليا، حيث يمكنها الآن البدء في بيع أجهزة الايفون وساعتها الذكية Apple Watch وغيرها من المنتجات عبر الإنترنت في البلاد.
ومن المتوقع أن تبدأ الشركة بيع منتجاتها عبر الإنترنت خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيمنح إنشاء متجر على الإنترنت في الهند شركة أبل زيادة في المبيعات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبل مرة أخرى في مايو خلال تقرير أرباح الشركة أن الهند هي سوق مهم للشركة "الهند هي سوق مهم جدا على المدى الطويل، إنه سوق مليء بالتحديات على المدى القصير لكننا نتعلم الكثير. نحن نخطط للذهاب إلى هناك بكل ما نملك من قوة".
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