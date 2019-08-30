شهدت أجهزة تتبع اللياقة البدنية اتشارًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تتشابه مع الساعات الذكية في الأداء الوظيفي – وذلك لما توفره من ميزات تعمل على تتبع الحالة الصحية، وتيسير أداء المهام اليومية – بالإضافة إلى أنها تأتي بأسعار أقل.

تقوم أجهزة تتبع اللياقة البدنية بجمع الكثير من بياناتك لتوفير تتبع عميق للعديد من عوامل التمارين الرياضية المختلفة لأغراض التدريب، والتحليل، وتجميع معلومات عن صحتك، فضلاً عن بيانات العديد من التطبيقات التي تسخدمها، وبالطبع لن يكون فقدان جهاز تتبع اللياقة البدنية الخاص بك أمرًا بسيطًا. لهذا نوصي بتفعيل ميزات الأمان الأساسية في أي جهاز تستخدمه لحماية كل هذه البيانات.

فيما يلي 4 نصائح تساعدك في تأمين جهاز تتبع اللياقة البدنية لحماية بياناتك المهمة:

1- ما هي البيانات التي يجمعها الجهاز:

لا شك أن المفتاح الأول لتأمين البيانات من جهاز التتبع هو فهم طبيعة البيانات التي يجمعها، حيث تختلف قدرات أجهزة تتبع اللياقة البدنية على نطاق واسع، من مجرد عد الخطوات، وقياس النشاط الأساسي إلى تتبع بيانات متقدمة مثل: قياس (معدل امتصاص الأكسجين) VO2 max، ورصد معدل ضربات القلب.

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تتطلب متابعة المزيد من عوامل الأداء المزيد من المستشعرات، والمزيد من المستشعرات تقوم بتجميع المزيد من البيانات، مما يعني أن هناك معلومات أكثر حساسية يجب حمايتها لتجنب انتهاك خصوصيتك.

من الضروري أيضًا معرفة مكان تخزين البيانات التي يجمعها جهاز تتبع اللياقة البدنية الخاص بك، ففي الأجهزة القديمة والبسيطة للغاية، مثل: عدادات الخطوات، أو أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب تظل البيانات موجودة على الأجهزة التي يمكن ارتداؤها. وإذا كان هذا هو الحال فتأمين هذه البيانات أمر بسيط.

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ولكن في الأجهزة الحديثة من المحتمل وجود اتصال بتطبيق خارجي لتتبع الأنشطة، ومشاركتها، وتحليلها، وهذا يعني أن بياناتك أصبحت الآن خارج جهازك، ولابد من إيجاد طرق لحمايتها.

2- قراءة اتفاقية المستخدم بعناية:

عندما تقوم بالتسجيل في أي من الخدمات الخاصة بأجهزة تبع اللياقة، سواء تم توفيرها من قبل بائع الجهاز أو طرف ثالث، لا بد من المرور على (اتفاقية المستخدم) user agreement، وقبل الموافقة على أي من البنود، يجب عليك قراءتها جيدًا.

يساعدك ذلك في التعرف على أمور هامة، مثل: مقدار البيانات التي تجمعها الشركة من جهاز تتبع اللياقة، وهاتفك المتصل بها، وما الذي يمكن أن تفعله بهذه البيانات، والفترة الزمنية التي يمكن أن تحتفظ الشركة بهذه المعلومات، وما إذا كان بإمكانك الحصول عليها مرة أخرى. وإذا كان أي من البنود الواردة في تلك الاتفاقية غير واضح، ويثير الشكوك لديك يجب عليك التوقف وعدم التسجيل.

3- الحد من البيانات التي يجمعها الجهاز:

في الكثير من الأحيان؛ تجمع التطبيقات والأجهزة بيانات أكثر بكثير مما هو ضروري. لذلك يجب عليك ضبط الإعدادات التي تسمح لهم بجمع وتخزين البيانات المطلوبة فقط لإعطائك الملاحظات التي تريدها. على سبيل المثال: إذا كنت تريد تتبع خطواتك، والتدريبات المختلفة، ومعدل ضربات القلب، ولست في حاجة إلى تتبع عاداتك أثناء النوم، فقم بإيقاف مستشعر تتبع النوم.

احرص دائما على التحقق من أن تطبيقاتك لم توسع نطاق جمع البيانات. على سبيل المثال: إذا كنت تريد معلومات عن السرعة، ورصد ضربات القلب، فمن غير المحتمل أن يحتاج ذلك إذن وصول لميكروفون هاتفك، وإذا طلب أي تطبيق مثل هذه الأذونات أثناء المزامنة فعليك أن ترفضها.

4- تفعيل ميزة المصادقة الثنائية 2FA:

تعتبر ميزة المصادقة الثنائية 2FA واحدة من أفضل الطرق لتأمين حساباتك – بما في ذلك تطبيقات تتبع اللياقة البدنية الخاصة بك -، حيث يتم إنشاء رمز وإرساله إلى جهاز موثوق (مثل هاتفك)، وتقوم بإدخال الرمز للتحقق من هويتك.

هناك العديد من أنظمة 2FA المتاحة حاليًا، على سبيل المثال: إذا كنت تستخدم ساعة آبل الذكية Apple Watch، فيمكنك استخدام ميزة المصادقة الثنائية عبر iCloud.