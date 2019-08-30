نايكي تطلق حذاءً جديدًا يشد ويفك الرباط عن طريق سيري

أعلنت شركة صناعة الملابس الرياضية (نايكي) Nike يوم الخميس أنها سوف تجلب تقنية المحرك الذاتي الحركة إلى سلسلة أحذيتها الرياضية (ووراتشه) Huarache، وذلك بعد إطلاق لأحذية (أدابت بي بي) Adapt BB في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقالت الشركة الأمريكية في منشور على مدونتها: إن التقنية سوف تصل إلى أحذية (ووراتشه) الشهر المقبل، وذلك مع إطلاق أحذية (أدابت ووراشته) الجديدة التي تأتي بتصميم جديد مقارنة بأحذية (نايكي ووراتشه) التي أُطلقت أول مرة في عام 1991.

وتمتاز أحذية (أدابت ووراتشه) الجديدة بأنها تستخدم تقنية تسمح للمستخدمين بفك وشد رباط الحذاء عن طريق الأوامر الصوتية. وتعمل هذه الأحذية مع ساعة آبل الذكية، بالإضافة إلى هواتف آيفون، إذ يمكن توجيه الأوامر إليها عن طريق مساعد آبل الذكي: سيري.

ومع دعم اختصارات سيري، يمكن للمستخدم بكل بساطة أن يوجه الأمر إلى الهاتف أو الساعة قائلًا عبارة مثل: “سيري، أخرجي حذائي” ليفك الرباط فيستطيع إخراجه بسهولة.

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يُشار إلى أن أحذية (أدابت ووراتشه) الجديدة تدعم إعدادات مختلفة، مثل الشد المحكم للتمرين، أو الأقل إحكامًا للبيت. وعلى غرار أحذية (أدابت بي بي)، يمكن للمستخدم اختيار وتغيير لون ضوئي LED الموجودين على جانبي الحذاء، ويمكن تخصيص لونًا لكل وضع من أوضاع الحذاء.

وقالت نايكي: إن أحذية (أدابت ووراتشه) سوف تُطرح اعتبارًا من 13 أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك عن طريق تطبيقها SNKRS، أو مجموعة من متاجر البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة. هذا؛ ولم تعلن الشركة عن سعر الأحذية الجديدة، ولكن أحذية (أدابت بي بي) تُباع بسعر 350 دولارًا أمريكيًا.