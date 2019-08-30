شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استمرار تغير المناخ يتسبب فى انتشار البعوض الحامل للأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسبب مشكلة تغير المناخ فى الكثير من النتائج السلبية على الكوكب، حيث قد وصل البعوض الحامل للأمراض إلى شبه جزيرة القرم، بسبب الاحتباس الحراري الذى يساعد على انتشار الحشرات القاتلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انتشرت هذه الحشرات في منطقة بينزا إلى الشمال الشرقي من البحر الأسود حيث اندلعت الحمى النزفية مع متلازمة كلوية يطلق عليها عادة "حمى الماوس"، فمن المعروف أن البعوض أيضًا نواقل للأمراض القاتلة المختلفة ، بما في ذلك زيكا وفيروس الشيكونغونيا وحمى الضنك وفيروس النيل الغربي والحمى الصفراء.

كما أنه تم الإبلاغ عن حالات تفشي المرض في 13 مقاطعة، حيث تم تشخيص 161 مريضاً بالحمى في المنطقة حتى الآن هذا العام.

وحذر علماء الأوبئة الروس من أن المزيد من تفشي المرض قد يحدث شمالاً إلى روسيا، ومن المحتمل أن تصل إلى المنطقة المحيطة بالبحر الأسود على طول ساحلها الكامل.

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كما أنه إلى جانب الفيروسات، يمكن أن ينشر البعوض أيضًا يرقات الدودة الخيطية التي يمكن أن تهدد بشدة الأعضاء الداخلية لكل من الحيوانات والأشخاص المصابين.

فيما حذر خبراء الأمراض الروس من احتمال انتشار وباء في شبه جزيرة القرم وانتشاره إلى وسط روسيا، ويزداد الخطر بسبب احتمال أن ينقل السياح والمسافرون الآخرون المرض عبر مسافات أكبر يمكن أن ينتشر بها.

وقال ألكسندر لوكاشيف، أحد علماء الأحياء في طب المناطق الحارة وعلوم المناطق المدارية في موسكو إن ناقلات الأمراض المدارية، التي لا ينبغي أن تظهر في الشمال، تهاجر إلى المناطق ذات الظروف المناخية المناسبة والتى تسبب فيها تغير المناخ مؤخرا.