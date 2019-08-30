اسعار اشتراكات الـ VDSL في شركات الإنترنت الأربعة 2019

VDSL اخيراً اصبح متوفراً في مصر. بعد الكثير من الأعوام و العمل بإستخدام خدمة ADSL فقط. و لحسن الحظ فإن شركات الإنترنت الأربعة في مصر قد اعلنت عن الأسعار الرسمية للخدمة و الأسعار الخاصة بكل سرعة و السعات الخاصة بكل سرعة. بغض النظر ان السرعات الجديدة ستكون افضل من القديمة بكثير لكن هناك مشكلة جديدة واحدة في السرعة الجديدة. و هي السرعة بعد انتهاء الباقة التي تصبح 256Kb فقط. و لكن سنناقش هذا الأمر في آخر الموضوع على كل حال

خدمة الـ VDSL

هي اختصار لـVery high speed digital subscriber line. و هي ترمز لخطوط الإنترنت فائقة السرعة. و هي اسرع من خدمة ADSL بما يساوي 5 مرات اسرع من ADSL. حيث ان سرعات ADSL القصوى في الحالة المثالية هي 24Mbps للتحميل فقط. اي ما يعادل 3MB/s. بينما سرعة الرفع القصوى في الحالة المثالية لا تصل الى 10Mbps فقط. و هي قليلة جداً و ضعيفة جداً. سرعات الـVDSL في حالة التحميل تصل الى 300Mbps اي انها تصل الى 37.5MB/s للتحميل. و سرعة الرفع تصل الى 100Mbps اي انها تصل الى 12.5MB/s. و هي اسرع بمراحل من سرعات ADSL

اسعار الـ VDSL من شركة We

بحد اقصى للسرعة 30Mbps

الحد الأقصى للسرعة هو 30Mbps Advertisements السعات 140GB 250GB 600GB السعر 120 جنيه شهرياً 210 جنيه شهرياً 500 جنيه شهرياً السرعة بعد انتهاء الباقة 256Kb

بحد اقصى للسرعة 70Mbps

الحد الأقصى للسرعة 70Mbps السعات 250GB السعر 310 جنيه شهرياً السرعة بعد انتهاء الباقة 250Kb

بحد اقصى للسرعة 100Mbps

الحد الأقصى للسرعة هو 100Mbps السعات 250GB 600GB السعر 410 جنيه شهرياً 700 حنيه شهرياً السرعة بعد انتهاء الباقة 256Kb

الباقات الإضافية بعد انتهاء الباقة الأساسية

20GB بسعر 34.2 جنيه مصري

50GB بسعر 68.4 جنيه مصري

100GB بسعر 114 جنيه مصري

اسعار الـ VDSL من شركة اتصالات

بحد اقصى للسرعة 30Mbps

بحد اقصى للسرعة 30Mbps السعة 140GB 200GB 600GB السعر 120 جنيه 170 جنيه 500 جنيه السرعة بعد انتهاء الباقة 256Kbps

‎بحد اقصى للسرعة 70Mbps

بحد اقصى للسرعة 70Mbps السعة 250GB السعر 310 جنيه السرعة بعد انتهاء الباقة 256Kbps

بحد اقصى للسرعة 100Mbps

بحد اقصى للسرعة 100Mbps السعة 250GB السعر 410 جنيه السرعة بعد انتهاء الباقة 256Kbpss

الباقات الإضافية بعد انتهاء الباقة الأساسية

5GB بسعر 11.4 جنيه مصري

20GB بسعر 28.5 جنيه مصري

50GB بسعر 68.4 جنيه مصري

100GB بسعر 114 جنيه مصري

اسعار الـ VDSL من شركة Vodafone

بحد اقصى للسرعة 30Mbps

بحد اقصى للسرعة 30Mbps السعة 50GB 175GB 300GB 600GB السعر 100 جنيه 150 جنيه 250 جنيه 500 جنيه السرعة بعد انتهاء الباقة 256Kbps

بحد اقصى للسرعة 100Mbps

بحد اقصى للسرعة 100Mbps السعة 300GB 600GB السعر 450 جنيه 700 جنيه السرعة بعد انتهاء الباقة 256Kbpss

الباقات الإضافية بعد انتهاء الباقة الأساسية

5GB بسعر 11.4 جنيه مصري

15GB بسعر 28.5 جنيه مصري

50GB بسعر 68.4 جنيه مصري

100GB بسعر 114 جنيه مصري

اسعار الـ VDSL من Orange

بحد اقصى للسرعة 30Mbps

بحد اقصى للسرعة 30Mbps السعة 140GB 180GB 300GB 500GB السعر 120 جنيه 150 جنيه 250 جنيه 400 جنيه السرعة بعد انتهاء الباقة 256Kbps

بحد اقصى للسرعة 70Mbps

بحد اقصى للسرعة 70Mbps السعة 250GB السعر 300 جنيه السرعة بعد انتهاء الباقة 256Kbps

بحد اقصى للسرعة 100Mbps

بحد اقصى للسرعة 100Mbps السعة 400GB 600GB السعر 500 جنيه 700 جنيه السرعة بعد انتهاء الباقة 256Kbps

الباقات الإضافية بعد انتهاء الباقة الأساسية

كل 1GB إضافية بسعر 1.71 جنيه

ملاحظات هامة

اسعار الباقات الأساسية بدون اضافة ضريبة القيمة المضافة و التي تقدر بـ14% من قيمة السعر

اسعار الباقات الإضافية مضاف اليها ضريبة القيمة المضافة بالفعل

سرعات الـ30Mbps تعمل بكفائة مع راوتر من نوع ADSL لا تحتاج الى راوتر جديد من اجل تشغيلها

مشكلة الباقات

اسعار الباقات الأساسية جيدة و معقولة. مع بنية تحتية جيدة لتوصيل السرعة الخاصة بالخدمة. و الباقات الإضافية ليست غالية و ليست عالية ايضاً و انا اراها مناسبة جداً. لكن المشكلة هنا في السرعة بعد انتهاء الباقة. سرعة 256Kbps هي سرعة ميتة. لا وجود لها في اي مكان بالعالم تقريباً. بهذه السرعة فإن اقصى سرعة تحميل ممكنة هي 32KB/s و هي لا تكفي لتحميل اي شئ. هي لا تكفي للإتصال بالإنترنت من الأساس. فلابد من شراء باقات اضافية عند انتهاء السرعة. و هذا ليس جيداً للعديد من المستخدمين