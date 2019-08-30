كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| كيف سيبدو العالم بعد 50 عاما؟

متابعة-سنيار: أعلن تقرير جديد عن مستقبل التكنولوجيا أن الطرق السريعة تحت الماء ورياضة hoverboard وإجازات الفضاء هي بعض من الأحداث القادمة التي ستكون شائعة في غضون 50 عاما .

يتنبأ التقرير أيضا بأن الإنتاج الضخم للأعضاء ثلاثية الأبعاد، وعمليات الزرع لمراقبة منازلنا، والتنظيف الذاتي ستكون جزءا أساسيا من الحياة اليومية.

قام بتجميع التوقعات مجموعة من الأكاديميين والمستقبليين، بمن فيهم رئيس TechUK والرئيس المشارك لمعهد الترميز جاكلين دي روجاس، ومدير الهندسة والتعليم في الأكاديمية الملكية للهندسة، الدكتور ريس مورغان وعالم المستقبل في الغذاء الدكتور مورغان جاي.

تم إعداد التقرير من قبل شركة Samsung بمناسبة افتتاح Samsung KX، وهو عبارة عن “مساحة خبرة” جديدة ومتجر للبيع بالتجزئة في King’s Cross، لندن، والتي ستستضيف دروسا تعليمية حول التكنولوجيا وجلسات للصحة والرفاهية وفئات أخرى.

التقرير الذي أطلق عليه “Samsung KX50: The Future in Focus”، يشير بأنه بحلول عام 2069 سيكون قد حدث ثورة في وسائل النقل – مع أنظمة نقل الأنابيب تحت الماء المستخدمة بين المملكة المتحدة والبر الرئيسي في أوروبا ومناطق أخرى، حيث تنقل القرون عالية السرعة المسافرين بين بعض البلدان في أقل من ساعة.

كما سيتم استخدام سيارات الأجرة والحافلات في المناطق الحضرية لتقليل الازدحام، بينما سيتضمن المزيد من السفر لمسافات طويلة صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام تطير في الجو العلوي وبسرعة فائقة، مما يقلل وقت السفر بين لندن ونيويورك إلى أقل من 30 دقيقة.

في مجال الصحة، سيصبح مقدمي الرعاية الافتراضيين شائعين، حيث يتعقبون الحالة الصحية للشخص طوال حياته ويكونون قادرين على ترجمة الأعراض والظروف إلى أي لغة.

Advertisements

يزعم التقرير أن الطباعة ثلاثية الأبعاد على نطاق واسع للأعضاء الحيوية ستوفر بدائل فورية لأولئك الذين يحتاجون إليها، وستصبح الحشرات مصدرا رئيسيا للبروتين، كما يزعم التقرير أن مطابخ المستقبل مجهزة بقرون سريعة النمو و أدوات لحصاد الحشرات.

وقالت السيدة دي روخاس، التي شاركت في تأليف التقرير، لـ MailOnline: “ستجلب السنوات الخمسون القادمة أكبر التغييرات التكنولوجية والابتكارات التي شهدناها في عملنا وأوقات فراغنا”، وأضافت “إن الثورة الرقمية، مثلما فعلت الثورة الصناعية قبل 250 عاما، تتحدى جميع افتراضاتنا حول الكيفية التي سنعيش بها حياتنا المستقبلية.”

كما سأل التقرير البريطانيين عن أي تنبؤات يودون أن يروها حقيقة واقعة، وقال 63 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع إن منازل التنظيف الذاتي، التي تعمل بتقنية الروبوت ستكون الخيار الأفضل، يليها عمليات الزرع لمراقبة الإحصائيات الصحية و سيارات الأجرة والحافلات.

وقال تانيا ويلر، مدير Samsung Showcase ، KX: “قبل خمسين عاما، لم يكن بإمكاننا توقع مثل هذه التغييرات أبدا على الطريقة التي نعيش ونعمل، ونسافر بها”.

وأضاف: “لقد كانت شركة Samsung دائما شركة مستقبلية. هدفنا هو خلق ابتكارات محورها الإنسان تتحدى الحواجز التي تحول دون التقدم، وكعلامة تجارية، نحن لسنا بصدد تصنيع المنتجات التي تحتضن المستقبل فحسب، بل نريد أن نساعد الناس على التنقل في المستقبل بثقة.

“مع افتتاح وجهة Samsung KX الجديدة في Coal Drops Yard، يسعدنا أن نتيح لضيوفنا الفرصة لاكتشاف مجموعة من الابتكارات التقنية الجديدة والفريدة من نوعها، التي تدعمها تقنية Samsung.”