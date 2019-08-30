آبل تكشف لنا رسميًا عن موعد وصول الجيل التالي من هواتف iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - كما أوضحت الشائعات السابقة بالفعل، فقد أكدت لنا شركة آبل الآن وبشكل رسمي أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الجيل المقبل من هواتف iPhone في حدث خاص سيتم عقده في اليوم 10 من شهر سبتمبر المقبل. وسوف يتم عقد هذا الحدث في مسرح ستيف جوبز بالمقر الرئيسي الجديد للشركة في كاليفورنيا، وبالضبط في الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.

أرسلت الشركة اليوم الدعوات لوسائل الإعلام لحضور هذا الحدث، ويمكنك مشاهدة صورة الدعوة أعلاه. يبدو أن ” الإبتكار ” ستكون هي كلمة اليوم أو بالأحرى كلمة السنة، لذلك نحن متمحسون لرؤية كيفية ستنطبق هذه الكلمة على هواتف iPhone الجديدة.

ووفقا للشائعات والتسريبات السابقة، فمن المتوقع أن تقوم شركة آبل بالإعلان عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة في هذا الحدث لخلافة كل من iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max الذين تم إصدارهم في العام الماضي. وعلى ما يبدو، فسوف تحصل كافة هذه الهواتف الذكية الثلاثة الجديدة على كاميرا إضافية في الخلف بحيث سيضم خلفي iPhone XS و iPhone XS Max ثلاث كاميرات في واجهتهما الخلفية، في حين سيضم خليفة الهاتف iPhone XR كاميرتين.

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وعلاوة على ذلك، قد تحصل الكاميرا الأمامية على خيار إلتقاط المشاهد البطيئة الحركة بمعدل 120 إطار في الثانية، وقد قيل كذلك بأن خلفي iPhone XS و iPhone XS Max سيحصلان على إمكانية الشحن اللاسلكي لعلبة سماعات AirPods. وبغض النظر عن كل هذا، فمن المتوقع أن تحتفظ جميع هذه الطرازات الثلاثة الجديدة بنفس الحجم والدقة على مستوى الشاشات، وقد تواصل جميعها إستخدام منفذ Lightning بدلاً من الإنتقال إلى منفذ USB Type-C.

من المؤكد أن شركة آبل ستقوم بتضمين المعالج Apple A13 الجديد في جميع هواتف iPhone الثلاثة الجديدة، بالإضافة إلى إستخدام تقنية Haptic Touch بدلاً من 3D Touch. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا في الأونة الأخيرة أنه تم تطوير الكاميرا الثلاثية الأبعاد TrueDepth المسؤولة عن خاصية Face ID لدعم زوايا أوسع مما قد يسمح بفتح الهاتف حتى لو كان موضوعًا على الطاولة. وبالنسبة لدعم شبكات الجيل الخامس 5G، فسوف يكون مفقودًا في الطرازات الجديدة من هواتف iPhone، ولكنه قد يكون حاضرًا في الطرازات القادمة في العام 2020، على الاقل في حالة إذا كانت التقارير السابقة صحيحة.