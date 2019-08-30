شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنعرفك مين ده.. تشارلز كترنج مبتكر "النظام التشغيل الذاتى للسيارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد " تشارلز كترنج" واحد من أبرز العلماء الذين تركوا بصمة فى عالم التكنولوجيا، فهو مهندس ومخترع وفيلسوف وعالم أمريكى، وقد تمكن من تصميم وتطوير العديد من المنتجات الصناعية المختلفة مثل نظام التشغيل الذاتى للسيارات، وأجهزة إضاءة المزارع، والبترول الإثيلى، والورنيش السريع الجفاف، ومحرك ديزل من دورتين للقطارات، ومحرك سيارة ذى ضغط عال.

من هو تشارلز كترنج؟

ولد تشارلز فرانكلين كترنج 29 أغسطس 1876 فى أوهايو، وتوفى فى 25 نوفمبر 1958، وبسبب ضعف نظره تأخر فى تعليمه، إلا أنه تخرج فى جامعة ولاية أوهايو عام 1904، وقد كانت أول وظيفة له كمخترع مع شركة ناشيونال كاش ريجستر فى دايتون بأوهايو، حيث اخترع عدة آلات حاسبة لكنه تخلى عنها، وعمل على إحياء فكرة نظام التشغيل الذاتى للسيارات، الذى ساعده فى إنشاء معمل تشارلز ف. كترنج، وكان هذا النظام جزءًا من شركة جنرال موتورز عام 1916.

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عين كترنج نائب رئيس مسؤول عن الأبحاث عام 1947، وقد استقال من ذلك المنصب ليصبح مستشارا فى مجال البحث لشركة جنرال موتورز، كما عمل كترنج استشاريًا حربيًا خلال الحرب العالمية الثانية، كما عمل رئيسًا للمجلس الوطنى للمخترعين.

أبرز اختراعاته

ابتكر نظام التشغيل الذاتى للسيارات، وأجهزة إضاءة المزارع، والبترول الإثيلى، والورنيش السريع الجفاف، ومحرك ديزل من دورتين للقطارات، ومحرك سيارة ذى ضغط عال، وكان أيضًا مسؤولًا عن اختراع مبرد Freon لأنظمة التبريد وتكييف الهواء، كما طور طوربيد " Bug " الجوى، وهو أول صاروخ جوى فى العالم.