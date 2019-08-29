آبل تحدد رسميًا موعد الإعلان عن آيفون القادم

أعلنت شركة آبل اليوم الخميس رسميًا عن تاريخ الإعلان عن حدثها المرتقب، الذي سوف يُقام في 10 أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك تصديقًا لما سُرب سابقًا.

وأرسلت عملاقة التقنية الأمريكية بطاقات الدعوة لحدثها، والتي اقتصرت على صورة تفاحة ملون على شعار آبل في ثمانينات القرن الماضي، ولكن بأسلوب معاصر، وقد يلمح إلى الإعلان عن منتجات بألوان مختلفة.

ويُنتظر أن تعلن آبل عن الجيل الجديد من هواتف آيفون، التي يُشاع أنها سوف تحمل اسم (آيفون 11 برو)، وتأتي خلفًا لهواتف العام الماضي: آيفون 10آر، وآيفون 10إس، وآيفون 10إس ماكس.

وكانت قد انتشرت خلال الأشهر الماضية العديد من التسريبات المتعلقة بهواتف آيفون 11، والتي كشفت عن التصميم، الذي سوف يحافظ على النتوء في الشاشة، ولكنه سيقدم 3 كاميرات خلفية.

ولكن وكالة بلومبرج الإخبارية كانت قد أفادت الأسبوع الماضي بأن شركة آبل تستعد للإعلان عن منتجاتها الجديدة خلال الأسابيع القادمة، بما في ذلك هواتف آيفون “برو”، كما تعتزم ترقية حواسيب آيباد اللوحية، وإطلاق حواسيب محمولة جديدة للمرة الأولى منذ سنوات.

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ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة بأن آبل تعتزم الإعلان عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة خلال حدثها المنتظر الشهر المقبل. ويُرجح أن تُطرح تلك الهواتف للبيع خلال الشهر ذاته، وذلك في مسعى للمساهمة في تحسين مبيعات الربع المالي الرابع من العام الحالي.

وقالت بلومبرج: إن آبل تعتزم أيضًا قبل نهاية العام الحالي إطلاق نسخ محدثة من حواسيب آيباد برو اللوحية مع كاميرات مطورة، ورقائق أسرع، كما تعتزم الإعلان عن حاسوب آيباد منخفض المستوى مع شاشة أكبر، بالإضافة إلى إصدارات جديدة من ساعتها الذكية (آبل ووتش)، وتحديث لحواسيب (ماك بوك برو) للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

وذكرت مصادر الوكالة أيضًا بأن الشركة تعمل على إجراء تحديثات على ملحقاتها الصوتية، بما في ذلك: سماعات الأذن (أير بودز) AirPods، ومكبر الصوت (هوم بود) HomePod.

وفصّلت بلومبرج في تقريرها المزايا القادمة إلى كل من هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية، وحواسيب ماك الشخصية. أما هواتف آيفون فقد قالت الوكالة: إن آبل تعتزم إطلاق ثلاثة هواتف آيفون، وذلك استمرارًا لما بدأته منذ عام 2017، وهناك طُرز (آيفون برو) ستأتي لتخلف هواتف آيفون 10إس، وآيفون 10إس ماكس، وآيفون 10آر الحالية.

يُشار إلى أن حدث آبل سوف يُقام في مسرح ستيف جوبز بمقر الشركة الرئيسية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (الساعة 5 مساءً بتوقيت جرينتش، والساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة).