شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيسموها إيه؟ .. ناسا تبدأ قبول اقتراحات الأطفال لتسمية مركبة المريخ 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت ناسا في قبول مقالات قصيرة من الأطفال من طلاب المرحلة الثانية عشرة الذين يرغبون في منح المستكشف الآلي هوية مناسبة، وسيكون لديهم حتى 1 نوفمبر لتقديم أفكارهم.
وحسب ما ذكره موقع " انجادجيت" العلمي، سيتم تقسيم المسابقة إلى ثلاث مجموعات على أساس مستوى الصف، وسوف تقوم وكالة ناسا بتقليص المنافسة إلى 52 منتخبًا نهائيًا لكل مجموعة يمثل كل منهم ولايته أو إقليمه.
ستتاح للجمهور فرصة التصويت على 9 متسابقين في يناير 2020، وسيتم اختيار الاسم في 18 فبراير 2020، أي قبل عام من المتوقع أن تهبط المركبة على سطح المريخ.
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