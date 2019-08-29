شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيسموها إيه؟ .. ناسا تبدأ قبول اقتراحات الأطفال لتسمية مركبة المريخ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت ناسا في قبول مقالات قصيرة من الأطفال من طلاب المرحلة الثانية عشرة الذين يرغبون في منح المستكشف الآلي هوية مناسبة، وسيكون لديهم حتى 1 نوفمبر لتقديم أفكارهم.

وحسب ما ذكره موقع " انجادجيت" العلمي، سيتم تقسيم المسابقة إلى ثلاث مجموعات على أساس مستوى الصف، وسوف تقوم وكالة ناسا بتقليص المنافسة إلى 52 منتخبًا نهائيًا لكل مجموعة يمثل كل منهم ولايته أو إقليمه.

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ستتاح للجمهور فرصة التصويت على 9 متسابقين في يناير 2020، وسيتم اختيار الاسم في 18 فبراير 2020، أي قبل عام من المتوقع أن تهبط المركبة على سطح المريخ.