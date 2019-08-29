أفضل برامج كسر السرعة للبطاقة الرسومية GPU والمعالج CPU والذواكر Ram

أصبحنا الآن في زمن كسر السرعة ، كثير من المستخدمين يشتري قطع العتاد والهاردوير لجهاز الكومبيوتر الجديد الخاص به وهو يضع في باله نقطة واحدة وهو أنه يرغب بكسر سرعة هذه القطع ليحصل على أفضل أداء ممكن لها بالرغم من أن بعض القطع تأتي مكسورة السرعة مسبقاً.

القطع التي يمكنك كسر سرعتها في جهاز الكومبيوتر الخاص بك هي البطاقة الرسومية ( كرت الشاشة كما يطلق عليه البعض ) والمعالج المركزي بالطبع و ذواكر الوصول العشوائي ( RAM ) أهم قطعتين قد تشعر مع كسر سرعتها بالفرق الحقيقي هو المعالج المركزي وكرت الشاشة لذا ستجد أننا نركز عليهما في حديثنا.

تحذير من كسر السرعة :

يعتبر كسر السرعة واحد من أفضل الأدوات المتاحة لمستخدمي جهاز الكوميبوتر والمهتمين بالعتاد والأداء الأفضل ولكن هذه الأداة القوية المميزة تأتي بثمن باهظ، فهي مثل النار إن لم تكن تعرف مالذي تقوم به هناك إحتمالية كيبرة بأن تقوم بتدمير الكثير من الأمور والتسبب في الكثير من المشاكل.

لذا يجب أن أحذرك إن لم تكن تعرف مالذي تقوم به أو لم يكن عتادك – بأكمله من مبرد ولوحة أم وغيرها – مجهزاً لكسر السرعة فلا تحاول المخاطرة بالعبث مع كسر السرعة وإترك كل شيء كما هو دون أن تعبث به.

كسر السرعة يتضمن مخاطر كثيرة فقد تنتهي بحرق أحد مكونات جهازك أو التسبب في إنفجار مصغر داخل جهاز الكومبيوتر الخاص بك.

أفضل برامج كسر السرعة :

والآن لنبدأ بالبرامج :

عندما يتعلق الأمر ببيانات البطاقة الرسومية – كرت الشاشة – ومراقبتها ومحاولة كسر سرعتها لا يوجد برنامج في وجهة نظري أفضل من MSI Afterburner، يقدم هذا البرنامج مميزات كثيرة ومتنوعة تعطيك الكثير من الإمكانيات والإختيارات عند كسر السرعة، يمكنك جعل البرنامج يقوم بكسر السرعة بدلاً عنك ويمكنك ايضاً أن تراقب إستهلاك الطاقة ودرجات الحرارة من خلاله.

بغض النظر عن الإسم فإن البرنامج مجاني ويعمل مع جميع البطاقات الرسومية بكفاءة.

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يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

إن كنت تبحث عن برنامج يساعدك على كسر سرعة جميع المكونات من خلال واجهة واحدة فإن هذا البرنامج هو ماتبحث عنه، يمكنك من خلاله كسر سرعة بطاقتك الرسومية مع المعالج والذواكر بسهولة، مثل سابقه فإن البرنامج يدعم كروت شاشة نفيديا من جميع المصنعين بغض النظر عن الشركة بالإضافة إلى جميع المعالجات وهو مجاني بالكامل .

رابط تحميل البرنامج من هنا .

البرنامج القادم في قائمتنا هو برنامج AMD Overdrive وهو مخصص بشكل كامل لمعالجات وبطاقات AMD الرسومية بعيداً تماماً عن معالجات Intel أو أي بطاقات رسومية أخرى، من المؤسف هذا الأمر لأن واجهة البرنامج وطريقة إستخدامه سهلة للغاية .

رابط تحميل البرنامج مجاناً .