تكنولوجيا: رسمياً: حدث الكشف عن هواتف آيفون الجديدة 10 سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أرسلت شركة أبل دعوات لحضور حدثها السنوي الذي سيقام في 10 سبتمبر، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تعلن الشركة عن آيفون 11. وسيجري الحدث في مقر الشركة Apple Park في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

وعلى الرغم من أن الدعوة لا توضح بالضبط ما تنوي الشركة الإعلان عنه في هذا الحدث، إلا أن الشائعات تشير إلى أننا سنرى ثلاثة هواتف جديدة من آيفون، والتي ستكون على غرار آيفون XR وآيفون XS وآيفون XS Max من العام الماضي. كما من المتوقع أن يشمل جهازين من بين هذه الأجهزة أول إعداد كاميرا ثلاثي من أبل بالجهة الخلفية، وقد يأتي أيضًا أحداهما بشاشة بحجم 6.1 بوصة.

تشير شائعات أخرى إلى أن أجهزة آيفون هذه قد تدعم تقنية الشحن اللاسلكي العكسي، مما يسمح لها بشحن سماعات AirPods اللاسلكية من خلالها. كما ألمحت الشائعات أيضًا إلى تحسينات في عمر البطارية وتطورات مع ميزة Face ID للتعرف على الوجه، وكذلك تقنية جديدة لمقاومة التكسير.

نادرًا ما تلقي شركة أبل الضوء على فئة واحدة فقط من منتجاتها في مؤتمراتها، ففي العام الماضي، أعلنت الشركة عن الجيل الرابع من ساعتها الذكية Apple Watch مع تحديث نظام سماعات HomePod إلى جانب هواتف آيفون الجديدة.

ومع ذلك، فإن المنتجات الرئيسية التي من المُشاع إطلاقها قبل نهاية هذا العام هي جهاز MacBook Pro جديد بحجم 16 بوصة، إلى جانب جهاز MacBook آخر بشاشة تعمل باللمس بحجم 13 بوصة، هذا وبالإضافة إلى إصدار iPad جديد و iPad Pro. وعلى ما يبدو، فإن أبل لا تقوم بالإعلان عن مثل هذا النوع من المنتجات إلى جانب هواتفها، لذا فقد يقتصر الحدث على هواتف آيفون الجديدة فقط.

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ولكن من المرجح أيضًا أن تشارك الشركة بعض المعلومات حول مجموعة الخدمات التي تعمل حاليًا على إطلاقها، وهناك احتمال أن نرى حافظات جديدة من التيتانيوم والسيراميك لساعات Apple Watch.

سنري ما الذي تخطط له شركة أبل بالضبط في حدث Apple Event في 10 سبتمبر.

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