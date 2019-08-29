أدلة جديدة تُلمح إلى إقتراب موعد وصول الهاتف Galaxy A70s، وسيضم على الأرجح كاميرا بدقة 64MP

فاطمة أيت طالب - دبي - النسخة المُحسنة من الهاتف Galaxy A70 الحالي ستحمل إسم Galaxy A70s، وقد تم رصدها للتو وهي تحصل على شهادة الواي فاي من هيئة WiFi Alliance. هذه النسخة المُحسنة من الهاتف Galaxy A70 ستحمل الإسم الرمزي SM-A707F وهو نفسه الإسم الرمزي الذي تم رصده في وقت سابق من هذا الشهر في منصة إختبارات الأداء Geekbench.

تؤكد لنا شهادة الواي فاي الممنوحة للهاتف Galaxy A70s أنه سيدعم الواي فاي المزدوج النطاق و WiFi 802.11 ac الأساسي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت لنا هذه الشهادة كذلك أن الهاتف Galaxy A70s سيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie، ولكننا كنا نعلم ذلك بالفعل بفضل منصة إختبارات الأداء Geekbench التي كشفت لنا كذلك أن الهاتف Galaxy A70s سيضم المعالج Snapdragon 675 التابع لشركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB على غرار الهاتف Galaxy A70 الحالي.

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من المتوقع أن نرى التغيير الأكبر على مستوى الكاميرا، فالشائعات تشير إلى أن الهاتف Galaxy A70s سيضم المستشعر Samsung 64MP ISOCELL GW1 الأحدث من شركة سامسونج والذي تبلغ دقته 64 ميغابكسل. ونظرًا إلى أنه تم رصد هذا الهاتف سابقًا في إختبارات الأداء والآن في قاعدة بيانات WiFi Alliance، فنحن نتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في المستقبل القريب.