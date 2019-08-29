الهاتف Redmi 7A يحصل على تحديث جديد يجلب معه Portrait Mode و AI Scene Detection

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi مؤخرًا بإصدار تحديث جديد لهاتفها الذكي الإقتصادي Redmi 7A، وهو التحديث الذي يجلب معه العديد من التحسينات والميزات الجديدة للكاميرا مثل Portrait Mode التي تتيح للمستخدمين إلتقاط الصور المُضببة الخلفية، وميزة AI Scene Detection التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي لتحديد نوعية المشهد لتعديل إعدادات الكاميرا تلقائيًا وفقا لنوعية المشهد الذي يرغب المستخدم في تصويره.

هذا التحديث الجديد والذي يحمل البنية رقم MIUI 10.2.7.0 يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو، ويقوم بتحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل. وبالعودة إلى وضع Portrait Mode، فهو يعمل مع الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 5 ميغابكسل والكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 12 ميغابكسل. وبالنسبة لميزة AI Scene Detection، فهي قادرة على التعرف على 33 نوع من المشاهد المقسمة على خمس فئات.

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كما جرت العادة دائمًا، فقد يستغرق هذا التحديث بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.