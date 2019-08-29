Honor تستعد على الأرجح للكشف رسميًا عن الهاتف Honor 20SE في الأسبوع الأول من الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - من المرجح أن ينضم عضو جديد يُدعى Honor 20SE يوم الخميس المقبل الموافق لـ 4 سبتمبر إلى سلسلة هواتف Honor 20 Series والتي تضم حاليًا كل من Honor 20 و Honor 20 Pro و Honor 20i و Honor 20 Lite. ولإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف، ستقوم العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بعقد حدث خاص لهذه المناسبة في الصين في التاريخ المذكور آنفًا.

لم تكشف لنا الشركة عن أي شيء متعلق بالهاتف، ولكن تم في الأونة الأخيرة رصد هاتفين غامضين من العلامة التجارية الصينية Honor يحملان الأسماء الرمزية YAL-AL50 و YAL-TL50 وهما يحصلان على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمها ومواصفاتهما التقنية.

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يقال بأن هذين الهاتفين يمثلان طرازين مختلفين من الهاتف Honor 20SE. ووفقا للمعلومات التي تم رصدها في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فيبدو أن الهاتف Honor 20SE سيضم شاشة +FullHD بحجم 6.26 إنش مزودة بثقب في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 980 بتردد 2.6GHz، وذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 12GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية كذلك أن الهاتف Honor 20SE سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، فضلا عن بطارية بسعة 3650mAh ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه بغض النظر عن الهاتف Honor 20SE، فهناك إحتمال أن يتم أيضًا إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 20S الذي تم رصده مؤخرًا في موقع Google Play Console في اليوم 4 سبتمبر.