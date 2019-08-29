شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. مهمة Gemini 5 تكسر الأرقام القياسية لأطول مدة رحلة فضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من بين ذكريات الفضاء توجد ذكرى حدثت فى ذات اليوم من عام 1965، حيث عاد رائدا فضاء ناسا من مهمة Gemini 5 القياسية لأطول مدة لرحلة فضاء، حيث قضى جوردون كوبر وبيت كونراد ثمانية أيام في مدار الأرض، وبالتالى للمرة الأولى، سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً عالمياً عن طول مدة رحلة فضائية.



اطول مدة رحلة فضاء

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تم إطلاق مهمة Gemini 5 فى 21 أغسطس 1965 بصاروخ تيتان 2 من محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا.

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وكان من المفترض أن يختبر رواد الفضاء قدرات الالتقاء والمناورات من مركباتهم الفضائية، ولكن بسبب مشكلة كهربائية، اضطروا إلى إلغاء هذه الخطط إلى جانب العديد من التجارب العلمية.

ووصف بيت كونراد المهمة في وقت لاحق بأنها "ثمانية أيام في علبة قمامة" وهو يشير إلى ضيق المركبة الفضائية مع قلة إمكانياتها.