تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن المواصفات المتوقعة لهاتف OnePlus 7T المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات هاتف وان بلس المرتقب OnePlus 7T، والذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus كما يدعم معدل تحديث في الشاشة 90 Hz.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدارها القادم من الهواتف المميزة بمجموعة من أفضل المواصفات، فوفقاً لأحدث التسريبات التي نشرت اليوم، من المقرر أن يضم هاتف OnePlus 7T رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في النموذج الرئيسي من الهاتف.

ولقد أكدت التسريبات أيضاً على أن هاتف OnePlus 7T يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، تدعم معدل تحديث 90 Hz، كما أضاف مصدر التسريبات أن هاتف OnePlus 7T سيأتي بنتوء بحجم أصغر مقارنة بالإصدار الأصلي OnePlus 7.

أيضاً من المقرر أن توفر وان بلس اثنان من الإختيارات الجديدة في ألوان هاتف OnePlus 7T هما الفضي الثلجي، والأزرق الضبابي حيث تشير التوقعات إلى أنها درجة جديدة من اللون الأزرق.

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وفي قدرة البطارية تدعم وان بلس الهاتف ببطارية مميزة بسعة 3800 mAh، مع شاحن Warp بتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، وفي مواصفات الكاميرة الخلفية أشير إلى أن هاتف OnePlus 7T يضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل، على أن يأتي أحد هذه المستشعرات بزوايا عرض واسعة.

هاتف OnePlus 7T يدعم أيضاً تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية، كما أشار مصدر التسريبات إلى أن الهاتف سيتوفر في السوق الهندي في 26 من شهر سبتمبر، لذا نترقب تفاصيل جديدة في الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال الفترة القادمة.

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