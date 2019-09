الهاتف Vivo Z1x سيصل في الشهر المقبل مع ثلاث كاميرات في الخلف ومستشعر لبصمات الأصابع في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo Z1 Pro في شهر يوليو الماضي مع المعالج Snapdragon 712 ومع بطارية بسعة 5000mAh، والآن كشفت لنا الشركة الصينية المرموقة أنها ستقوم بإضافة عضو جديد إلى سلسلة هواتف Vivo Z Series سيحمل إسم Vivo Z1x.

سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo Z1x في اليوم السادس من شهر سبتمبر المقبل بالهند وسيتم بيعه هناك من خلال متجر FlipKart المحلي. ويُقال بأن هذا الهاتف سيضم معالج Snapdragon من شركة كوالكوم، وشاشة مزودة بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Vivo Z1x الجديد سيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية ستمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل مع العلم بأنها ستستخدم المستشعر Samsung 48MP ISOCELL GM1 التابع لشركة سامسونج.

لم تكشف لنا شركة Vivo حتى الآن عن سعة بطارية الهاتف Vivo Z1x، ولكنها أكدت لنا أن بطارية هذا الهاتف ستدعم تقنية الشحن السريع Vivo FlashCharge. على أي حال، توقع ظهور المزيد من المعلومات حول الهاتف Vivo Z1x في الأيام التي تسبق حدث الإعلان الرسمي.

Unlock fun, unlock brilliance. With Flash In-Display Fingerprint on the all-new and #FullyLoaded #vivoZ1x, unlock the world of extreme performance. Launching on 6th September at 12 PM. @Flipkart.

Know more: https://t.co/MJgLiC5kNo pic.twitter.com/djHE5R7IqS