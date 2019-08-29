تقرير جديد يكشف لنا عن سعر الهاتف Galaxy M30s المُرتقب، ويؤكد أنه سيضم بطارية بسعة 6000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - يُشاع أن شركة سامسونج تعتزم توسيع سلسلة هواتف Galaxy M Series في الشهر المقبل من خلال إطلاق الهاتف Galaxy M30s، على الأقل في الهند. وقد قيل بأن هذا الهاتف سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل بدلاً من 13 ميغابكسل التي رأيناها في الهاتف Galaxy M30s، والآن أوضح لنا تقرير جديد من موقع IANS أن سعر الهاتف Galaxy M30s المُرتقب سيتراوح بين 210$ و 280$.

وعلاوة على ذلك، فقد أوضح لنا هذا التقرير كذلك أن الهاتف Galaxy M30s سيضم بطارية ضخمة بسعة 6000mAh بدلاً من بطارية 5000mAh التي رأيناها في الهاتف Galaxy M30 الحالي. وكما يمكنك أن تتوقع، فلم تكشف لنا شركة سامسونج حتى الآن عن أي شيء حول الهاتف Galaxy M30s، ولكن الشائعات تقول بأنه سيحصل على معالج من فئة Exynos لم يتم إستخدامه من قبل في سلسلة هواتف Galaxy M Series، وهذا ما قادنا للإعتقاد بأن هذا الهاتف سيضم المعالج Exynos 9610 الذي رأيناه في الهاتف Galaxy A50 بعدما تم رصده يستخدم هذا المعالج في منصة إختبارات الأداء جنبًا إلى جنب مع 4GB من الذاكرة العشوائية.

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أما وقد قلنا ذلك، فقد كشفت لنا بعض الصور المسربة كذلك أن الهاتف Galaxy M30s سيحصل على تغيير طفيف على مستوى تصميم وحدة الكاميرا في الواجهة الخلفية، على الرغم من أنه سيحتفظ بالقطع في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، ومستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية.