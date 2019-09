تسريب مواصفات الهاتف OnePlus 7T، وتشمل المعالج +SD855 وثلاث كاميرات في الخلف، وشاشة بدقة 2K

فاطمة أيت طالب - دبي - المواصفات التقنية للهاتف OnePlus 7T الذي تردد بأنه سيصل بشكل رسمي في شهر سبتمبر المقبل تم تسريبها للتو على شبكة الإنترنت، وكما كان متوقعًا، فهذه المواصفات التقنية تؤكد لنا أن الهاتف الرائد المقبل لشركة OnePlus سيحصل على بعض التحسينات مقارنة مع الهاتف OnePlus 7 الحالي.

التسريبات الجديدة تشير إلى أن الهاتف OnePlus 7T سيضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 3800mAh.

وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف OnePlus 7T الجديد سيضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz على عكس الهاتف OnePlus 7 الحالي الذي يضم شاشة Optic AMOLED بحجم 6.41 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz.

وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فقد أوضحت التسريبات الجديدة أن الهاتف OnePlus 7T سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثالثة مع العلم بأنه سيكون بإمكان المستخدمين المحتلمين إستخدام هذه الكاميرات لتصوير المشاهد الواسعة الزاوية والفيديوهات البطيئة بمعدل 960 إطار في الثانية. وبصرف النظر عن الكاميرات، فيبدو أن الهاتف OnePlus 7T سيكون متوفرًا بألوان مختلفة تشمل الفضي والأزرق على الأقل، وسيُقدم للمستخدمين كذلك التخزين السحابي لمدة عام كامل مجانًا.

