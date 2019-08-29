تحديث جديد لتطبيق Google Maps يجلب معه الرحلات المشتركة وركوب الدراجات إلى إتجاهات النقل

فاطمة أيت طالب - دبي - وفرت خدمة الخرائط Google Maps إتجاهات وسائل النقل للمستخدمين منذ فترة طويلة، ولديها أيضًا ميزة Uber في بعض المدن حيث تعمل خدمة سيارات الأجرة حسب الطلب. الآن، قامت الشركة بجمعها معًا مع خدمات الدراجات حسب الطلب.

الميزة تعمل كما يمكنك أن تتوقع، فما عليك سوى تحديد وجهتك، وإختيار التبويب Transit وسترى تلقائيًا خيارات ركوب الدراجة ومشاركة الرحلة إذا كانت عملية المشي من محطة الحافلات شاقة. وستحصل أيضًا على المعلومات العادية مثل كم من الوقت سوف تستغرق، وكم ستدفع ويمكنك أيضًا تعيين التفضيلات لمُقدمي الرحلات المفضلين لديك.

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هناك حافز أكبر إذا كنت تخطط لركوب دراجة، وهذا الحافز هو عرض الطرق المصممة لركاب الدراجات، والطرقات الفعلية التي تضم الممرات المخصصة للدراجات. عمومًا، ستبدأ الميزة الجديدة بشق طريقها لمستخدمي تطبيق Google Maps على منصتي الأندرويد و iOS في الأسابيع المقبلة في 30 دولة حول العالم.