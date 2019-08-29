شاومي تعلن عن أول هاتف ذكي بكاميرا 64 ميجابيكسل

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية عن أحدث إصدار من سلسلتها الشهيرة (Redmi Note)، وذلك بعد أن كشفت شركة Realme بشكل غير رسمي منذ يومين عن هاتفها المسمى (Realme XT)، والذي يمتلك مستشعر كاميرا دقته 64 ميجابيكسل.

وكما جلب هاتف (Redmi Note 7) الصادر في وقت سابق من هذا العام كامير تبلغ دقتها 48 ميجابيكسل، فإن هاتف (Redmi Note 8 Pro) يُعد من أوائل الأجهزة التي تعمل بمستشعر دقته 64 ميجابيكسل.

وإلى جانب الإعلان عن (Redmi Note 8 Pro)، والذي يعد أول هاتف ذكي تم الإعلان عنه رسميًا في العالم بكاميرا 64 ميجابيكسل، فإن شاومي أعلنت أيضًا عن هاتف (Redmi Note 8)، وهو عبارة عن هاتف ذكي بسعر معقول.

Redmi Note 8:

يعمل الهاتف بواسطة معالج (Snapdragon 665) المصنعة وفق تقنية 11 نانومتر بأنوية (Kryo 260)، مع شاشة LCD بقياس 6.3 إنشًا، ودقة 1080×2340 بيكسلًا، مما يعني أن قارئ بصمات الأصابع موجود في الجهة الخلفية وليس مدمج تحت الشاشة.

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ويشتمل الهاتف على كاميرا خلفية رباعية، بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسل مع مستشعر سامسونج (ISOCELL GM2)، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة مقربة بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل.

وتشمل المواصفات الأخرى على بطارية بسعة 4000 ميلي داعمة للشحن السريع بقدرة 18 واط، ومنفذ (USB-C)، ومنفذ سماعات الرأس التقليدية بقياس 3.5 ميليمتر.

ومن المفترض أن يباع الهاتف بعدة ألوان هي الأبيض والأسود والأزرق، وبسعر يبدأ من 140 دولار لخيار 4/64 جيجابايت، وبسعر 167 دولار لخيار 6/64 جيجابايت، وبسعر 195 دولار لخيار 6/128 جيجابايت.

Redmi Note 8 Pro:

يحتوي هذا الجهاز على مستشعر (ISOCELL Bright GW1) من سامسونج، والذي تم إطلاقه في الوقت نفسه الذي تم فيه إطلاق مستشعر (ISOCELL GM2) الموجود في هاتف (Redmi Note 8).

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ويبلغ حجم الشاشة 6.53 إنشًا، من نوع LCD، ودقة 1080×2340 بيكسلًا، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9، وزجاج الحماية (Gorilla Glass 5)، وقارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة.

ويمكن التمييز بسهولة بين (Redmi Note 8 Pro) و (Redmi Note 8) من خلال طريقة تموضع عدسات الكاميرا الخلفية.

وزودت شاومي الهاتف بكاميرا رباعية، بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابيكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة مقربة بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل تتميز بميزات الذكاء الاصطناعي وخيارات التعرف على المشهد.

ويأتي هاتف (Redmi Note 8 Pro) مع معالج (Helio G90T) من ميدياتيك الذي يركز على الألعاب، ليكون أول هاتف ذكي يحصل على هذا المعالج الجديد.

كما يتمتع الجهاز بسعة 6/8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة 64/128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، إلى جانب بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 18 واط.

ويُعد هذا الهاتف أول هاتف من العلامة التجارية يأتي مع غرفة التبريد السائل لتقليل الحرارة المتوقعة من رقاقة الألعاب، ومن أجل توفير ألعاب سلسة، فإن هناك ميزة الاتصال بالشبكة اللاسلكية وشبكة الجيل الرابع، إلى جانب وضع (Game Turbo 2.0).

ومن المفترض وصول هذا الهاتف باللون الأسود أو الأخضر أو الأبيض في شهر سبتمبر، وبسعر يبدأ من 195 دولار لخيار 6/64 جيجابايت، و 250 دولار لخيار 8/128 جيجابايت.