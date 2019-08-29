شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من عاصفة إلى إعصار.. " دوريان " يهدد الجزر الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقًا للمركز الوطنى للأعاصير (NHC)، جمعت العاصفة الاستوائية "دوريان" قوتها وتحولت إلى إعصار ظهر اليوم بالقرب من جزيرة سانت توماس فى جزر فيرجن الأمريكية.

وحسب موقع "سبيس" الأمريكى، تتحرك العاصفة حاليًا فى الشمال الغربى بسرعة 13 ميلًا فى الساعة (21 كم / ساعة) فوق جزر فيرجن الأمريكية، ومن المتوقع أن تستمر فى هذا الاتجاه لليومين المقبلين، حيث تتحرك فوق المحيط الأطلسى شرق جزر البهاما وربما تصل إلى فلوريدا.

وتبلغ سرعة الرياح المستمرة ل"دوريان" 82 ميلًا فى الساعة (132 كم / ساعة) مما يجعلها إعصارًا من الفئة الأولى، ولكن يتوقع خبراء الأرصاد أن تزيد العاصفة قوة أكبر وصولاً إلى إعصار من الفئة 3 (رياح تتراوح سرعتها من 111 إلى 129 ميلاً فى الساعة، أو من 178 إلى 208 كم / ساعة) قبل أن تصل إلى فلوريدا فى نهاية الأسبوع.

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من المحتمل أن تؤدى العاصفة إلى هطول أمطار غزيرة مع احتمال حدوث فيضان مفاجئ خلال اليومين المقبلين على أجزاء من بورتوريكو والولايات المتحدة وجزر فيرجن.