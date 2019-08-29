تكنولوجيا: اكتشاف فيروسات ضارة بتطبيق CamScanner

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم العديد من الأشخاص والذين يزيد عددهم عن 100 مليون شخص من مستخدمى الأندرويد، تطبيقCamScanner، إلا أن باحثي الأمن السيبرانى وجدوا أن إصداراً حديثاً من التطبيق يحتوى على تعليمات برمجية ضارة.
ونقلاً عن " بى بى سي"، فإن هذه الفيروسات مكنت من عرض الإعلانات المتطفلة على المستخدمين والتطفل على بياناتهم.
وقالت متحدثة باسم كاسبرسكى إن الباحثين لم يفحصوا إصدار أيفون من CamScanner لمعرفة ما إذا كان قد تأثر أيضًا، حيث أن الإصدار المجانى من التطبيق لنظام اندرويد غير متاح حاليًا على متجر Google Play فى المملكة المتحدة، وقالت CamScanner إنها أصدرت إصدارًا جديدًا من التطبيق مع إزالة الكود الضار.
يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق مكافحة الفيروسات للتحقق من وجود أى برامج ضارة خاصة إن كان هاتفهم يحتوى على هذا التطبيق وأضاف أن هذا أمر مهم لأنه حدثت "زيادة حادة" مؤخرًا فى اكتشافات البرامج الضارة التى تصيب التطبيقات فى متجر تطبيقات Google Play.
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