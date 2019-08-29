تكنولوجيا: تقرير يشير إلى أن هواوي ستقدم هواتف Mate 30 دون متجر بلاي وتطبيقات جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر اليوم على أن هواوي في طريقها لإطلاق سلسلة Mate 30 الجديدة دون أن تضم متجر جوجل بلاي أو تطبيقات جوجل نتيجة لإستمرار الحظر الأمريكي على الشركة.

تستعد شركة هواوي لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Mate 30 في 18 من سبتمبر المقبل، ورغم مضي هواوي في خططها للإعلان عن الهواتف الجديدة، إلا أن هذه الإصدارات لن تضم نظام تشغيل الأندوريد، أو متجر جوجل بلاي، أو أهم تطبيقات جوجل من اليوتيوب، وخرائط جوجل وأيضاً محرك بحث جوجل.

ولقد أكد تقرير رويترز على أن هواوي لم تحصل على تصريح لتثبيت نظام الأندوريد في سلسلة Mate 30، كما أن الشركة لن تحصل على خدمات جوجل نتيجة للحظر الأمريكي الذي أدى إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

من جانب أخر أكدت جوجل على أن قرار تأجيل الحظر على بعض المنتجات الأمريكية لا يشمل سلسلة هواوي Mate 30 القادمة، وذلك رغم تقدم هواوي بأكثر من 130 طلب للحصول على تراخيص للحصول على المنتجات الإمريكية، إلا أن هذه الطلبات لم يتم الموافقة عليها حتى الآن.

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أيضاً تأتي منصة الأندوريد كمصدر مفتوح يمكن أن يدعم هواتف هواوي، إلا أن تثبيت تطبيقات جوجل مع متجر جوجل بلاي سيحتاج إلى تصريح خاص من شركة جوجل في البداية.

يذكر أن مؤتمر هواوي المقبل سيعقد في 18 من سبتمبر للكشف عن هواتف Mate 30، دون أن يظهر معلومات واضحة عن موعد إطلاق هذه السلسلة إلى الأسواق، إلا أن العملاق الصيني تحرص على الإستجابة على جميع تساؤلات المستخدمين من خلال صفحة رسمية على شبكة الإنترنت تعرف ب”Huawei Answers” .

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