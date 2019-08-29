تكنولوجيا: جهاز RedmiBook 14 Pro ينطلق بتصميم معدني مع الجيل العاشر من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Redmi التجارية اليوم رسمياً عن أحدث أجهزة الحاسب المحمول الذي يضم شاشة بحجم 14 إنش، مع الجيل العاشر من معالجات إنتل، وسعر يبدأ من 559 دولار للنموذج الرئيسي.

تقدم Redmi جهاز الحاسب المحمول RedmiBook 14 Pro بحجم 14 إنش في الشاشة وترقية جديدة عن الإصدار الأصلي RedmiBook 14، حيث يتميز الإصدار الجديد بجودة عرض Full HD، مع حواف نحيفة بسماكة 5.75مم، كما تشغل الشاشة 81.2% من هيكل الحاسب.

أيضاً يأتي جهاز RedmiBook 14 Pro بكرت شاشة NVIDIA GeForce MX 250، مع إختيارين في المعالج بين Core i5 أو Core i7، حيث تدعم المعالجات الجديدة تحسينات في الآداء بنسبة 13%.

كما يتميز جهاز RedmiBook 14 Pro بتصميم معدني بوزن 1.5 كجم، مع فواصل بين المفاتيح 1.3مم، لدعم تجربة مريحة وسلسة في الكتابة على لوحة المفاتيح، أيضاً يضم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة على شحن الجهاز حتى 50% في 35 دقيقة فقط.

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مواصفات RedmiBook 14 Pro

شاشة بحجم 14 إنش بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، وأبعاد 16:9، كما يتميز بزواية عرض 178 درجة، ويدعم سطوع 250 nits.

معالج Core i7 بسرعة 1.8GHz، مع 8MB L3 في التخزين المؤقت، أو معالج Core i5 بسرعة 1.6GHz.

كرت شاشة GeForce MX250 من NVIDIA

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في DDR4 بسرعة 2133MHz، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت في SATA SSD.

نظام تشغيل Windows 10

يدعم الإتصال بشبكات WiFi 802.11ac 2×2 بتردد 2.4GHz و5GHz، البلوتوث 5، مع اثنان من منافذ USB 3.0، ومنفذ USB 2.0، وأيضاً منفذ HDMI.

قياسات الجهاز 323 في 228 في 17.95مم، مع وزن 1.5 كجم.

مدخل 3.5مم للسماعات، اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 1.5W، مع تقنية DTS

بطارية 46W تدعم تقنية الشحن السريع.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز RedmiBook 14 Pro بألوان الفضي، الوردي، والرمادي، مع سعر 559 دولار للنموذج الرئيسي الذي يضم معالج Core i5، وذاكرة 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أو 629 دولار لسعة 512 جيجا بايت، ويأتي النموذج المميز بمعالج Core i7 مع ذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 669 دولار، على أن يتوفر الجهاز في السوق الصيني بدءاً من 6 من سبتمبر.

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