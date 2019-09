الهاتف Motorola One Zoom يظهر في صور رسمية مسربة جديدة، ويعد بتقريب هجين يبلغ ×5

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أبريل الماضي، ظهرت صور حاسوبية لأول هاتف ذكي من شركة موتورولا يضم أربع كاميرات في الخلف. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على صور رسمية مسربة جديدة لهذا الهاتف، وهي لا تؤكد لنا فقط تصميم الهاتف، وإنما تكشف لنا كذلك أنه سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأرجواني الداكن والبني الداكن.

وفيما يخص تصميم الهاتف، فهذه الصور تكشف لنا أنه سيضم وحدة مستطيلة في الجزء الأوسط من الواجهة الخلفية تضم أربع كاميرات وشعار شركة موتورولا الذي سيعمل على الأرجح كمستشعر لبصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هذه الصور كذلك أن هذا الهاتف سيضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية.

ووفقا للمعلومات التي تم جمعها سابقًا، فيبدو أن الهاتف Motorola One Zoom سيُعرض للبيع بسعر 400 يورو بعد أن يتم الإعلان عنه على الأرجح في معرض IFA 2019 المقرر عقده أوائل شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة الألمانية، برلين. النسخة الأساسية من هذا الهاتف ستضم 4GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Motorola One Zoom حصل على إسمه من الكاميرا المقربة في الواجهة الخلفية والتي توفر تقريب بصري هجين يبلغ 5 أضعاف. وبصرف النظر عن الكاميرا المُقربة، فسوف يحصل الهاتف Motorola One Zoom كذلك في الواجهة الخلفية على كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا أخرى واسعة الزاوية، فضلا عن كاميرا رابعة إضافية ستعمل على الأرجح على إستشعار معلومات العمق. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فسوف يتم تضمينها في حالة الهاتف Motorola One Zoom في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة.

وعلى ذكر الشاشة، فسوف يضم الهاتف Motorola One Zoom شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD، كما أنه سيضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وبطارية بسعة 3500mAh ستدعم على الأرجح الشحن السريع بقوة 15W. وعلاوة على ذلك، فسوف يأتي الهاتف Motorola One Zoom كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie غير الخام.