سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في ورطة بسبب Google Play Services

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شبكة BBC البريطانية أن شركة جوجل أكدت لها أنها لا تستطيع ترخيص خدمات Google Play Services لسلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series. ومع ذلك، تقول وكالة الأنباء رويترز أن شركة Huawei لا تزال مُصممة على إزاحة الستار رسميًا عن هذه السلسلة في اليوم 18 من شهر سبتمبر المقبل.

تسمح وزارة التجارة الأمريكية للشركات بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص لمواصلة تعاملاتها التجارية مع شركة Huawei، وقامت أكثر من 130 شركة بذلك بالفعل. ومع ذلك، يبدو أن شركة جوجل ليست بينهم.

لا يعتقد المحللون بأن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series ستنجح بدون تطبيقات وخدمات جوجل المألوفة، بما في ذلك Google Play Store و Google Maps و Youtube وغيرها من الخدمات الأخرى مع العلم بأن هناك العديد من التطبيقات غير التابعة لشركة جوجل والتي تعتمد على حزمة Google Play Services. تخسر شركة Huawei بالفعل بعضًا من حصتها السوقية في أوروبا حيث إنخفضت من 24.9% إلى 19.3% في الربع الثاني من هذا العام.

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تريد شركة Huawei مواصلة إستخدام نظام الأندرويد في هواتفها الذكية حيث صرح نائب الرئيس ورئيس مجلس إدارة الشركة، السيد Vincent Pang بالقول : ” ستواصل هواتفنا الذكية الجديدة الإعتماد على الأندرويد. نريد الحفاظ على معيار واحد ومنظومة واحدة وتكنولوجيا واحدة “.

ستواصل شركة Huawei تطوير نظام HarmonyOS الخاص بها، وسوف تنتقل إليه في حالة إذا تم منعها من إستخدام نظام الأندرويد وبقية الخدمات التابعة لشركة جوجل. ومع ذلك، فنظام HarmonyOS الجديد ليس جاهزًا كليًا في الوقت الراهن، فقد قال السيد Vincent Pang في الأسبوع الماضي أنه من غير المحتمل أن تقوم شركة Huawei بإطلاق هاتف ذكي مزود بنظام HarmonyOS هذا العام. أول جهاز من الشركة الصينية مدعوم بنظام HarmonyOS الجديد هو التلفاز الذكي Honor Vision TV الذي تم الإعلان عنه قبل ثلاثة أسابيع.

سيقوم السيد Richard Yu بالكشف عن المعالج الرائد الجديد HiSilicon Kirin 990 في معرض IFA 2019، وبالضبط في اليوم 6 سبتمبر، وهذا هو المعالج الذي ستستخدمه سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series. تم تصميم هذا المعالج من قبل شركة HiSilicon التابعة لشركة Huawei، وهي تزعم أنها تمتلك ترخيص دائم لمعمارية ARMv8 المستخدمة لتطوير هذا المعالج، لذلك فهو لن يتأثر بالحظر.