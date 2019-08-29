سلسلة هواتف Realme Q Series الجديدة ستصل في أوائل شهر سبتمبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - ستعقد شركة Realme حدثًا جديدًا في الصين لإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Realme Q Series الجديدة. وتم تأكيد ذلك من قبل مدير التسويق في الشركة الصينية، السيد Xu Qi Chase على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo والذي قال بأنه سيتم الإعلان عن أربع منتجات جديدة في هذا الحدث. يبدو هذا وكأنه سيتم الإعلان رسميًا عن أربعة هواتف ذكية جديدة كجزء من سلسلة هواتف Realme Q Series، ولكن هذا ليس هو الحال، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن كل من Realme 5 و Realme 5 Pro و Realme XT إضافة إلى Realme Q1 على خشبة المسرح.

المنشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لا يذكر أي شيء عن المواصفات التقنية للهاتف Realme Q1 الجديد. ينبغي أن نرى جهازًا آخر مع أربع كاميرات في الخلف نظرًا إلى أن الشركة تركز كليًا الآن على عصر الكاميرا الرباعية.

هناك إحتمال أن تقوم شركة Realme بإستخدام نفس الكاميرا الرباعية العمودية التي رأيناها في كل من Realme 5 و Realme 5 Pro و Realme XT في الهاتف Realme Q1، ولكن سيتم نقل الكاميرا الأمامية إلى آلية تنبثق من وسط الإطار العلوي للهاتف. هناك أيضًا إحتمال آخر يتمثل في إستخدام نفس الكاميرا الرباعية للهاتف Realme 5 Pro مع ترقية دقة الكاميرا الأمامية إلى 25MP أو 32MP وتزويدها بالعديد من ميزات الذكاء الإصطناعي مع العلم بأننا رأينا شركة Realme تقوم بنفس الشيء مع الهاتف Realme U1.

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قد نرى أيضًا الهاتف Realme Q1 بإعتباره أول هاتف من شركة Realme مع الواجهة الخاصة بالشركة بدلاً من واجهة ColorOS التابعة للشركة الأم، Oppo. وكما لاحظتم على الأرجح، فشركة Realme ليست ضمن الشركات التي تحب إبقاء ميزاتها القادمة سرية، لذلك نحن نتوقع أن نسمع المزيد عن الهاتف Realme Q1 في الأيام السبعة القادمة التي تسبق الحدث.