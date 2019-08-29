الهاتفين Galaxy A71 و Galaxy A91 سيصلان في العام 2020 مع نظام Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس سرًا أن شركة سامسونج تعمل على الجيل المقبل من سلسلة هواتف Galaxy A Series، ولكن لدينا الآن دليل على متى ستصل أولى الهواتف الذكية في هذه السلسلة الجديدة وهوية أول هاتف سيصل إلى السوق.

ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم من موقع Galaxy Club، فيبدو أن Galaxy A71 و Gaalxy A91 سيكونا أول هاتفين من الجيل المقبل من سلسلة هواتف Galaxy A Series 2020 القادمة وسيأتيان بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل. هذا يعني أنه سيتم إطلاق هذين الهاتفين في ربيع العام 2020 مباشرة بعد إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S11 Series.

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تقوم شركة سامسوج عادة بإستخدام الإصدار الرئيسي الأحدث من نظام الأندرويد في هواتفها الذكية الجديدة التي يتم إطلاقها بعد الجيل الجديد من سلسلة هواتف Galaxy S Series. وبالتالي، فمن المنطقي أن يأتي الهاتفين Galaxy A71 و Galaxy A91 بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع نسخة جديدة من واجهة Samsung One UI.