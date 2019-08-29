واتسآب يطلق خدمة جديدة للتعبير عن المشاعر 'صور'

وستظهر ما يسمى بالميموجس بالقرب من الرموز المعتادة "إيموتيكونز" على الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح الافتراضية، وستكون على شكل رموز تعبيرية مخصصة لآبل.

وستظهر ما يسمى بالميموجس بالقرب من الرموز المعتادة "إيموتيكونز" على الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح الافتراضية، وستكون على شكل رموز تعبيرية مخصصة لآبل.

يتيح تطبيق المراسلة الفورية "واتسآب" الآن لمستخدميه إنشاء "إيموجي" خاصة، مع أي ميزات وتعابير وجه تختارها.

إذا كنت من مستخدمي iPhone X أو XR أو XS مع نظام التشغيل iOS 12، ولا تملك الإصدار التجريبي حتى الآن، يجب عليك انتظار تحديث التطبيق 2.19.90.

وأنشأ واتسآب، سابقا، خاصية البث أو "Broadcast"، وهو حل بديل لإنشاء مجموعات الدردشة عندما تحاول إخبار الأصدقاء ببعض المعلومات بسرعة، دون الحاجة لإنشاء مجموعة تضم أحاديث مطولة.