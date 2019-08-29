واتسآب يطلق خدمة جديدة للتعبير عن المشاعر 'صور'

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يتيح تطبيق المراسلة الفورية "واتسآب" الآن لمستخدميه إنشاء "إيموجي" خاصة، مع أي ميزات وتعابير وجه تختارها.
وستظهر ما يسمى بالميموجس بالقرب من الرموز المعتادة "إيموتيكونز" على الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح الافتراضية، وستكون على شكل رموز تعبيرية مخصصة لآبل.
يتيح تطبيق المراسلة الفورية "واتسآب" الآن لمستخدميه إنشاء "إيموجي" خاصة، مع أي ميزات وتعابير وجه تختارها.
والخاصية الجديدة للإصدار التجيريبي 2.19.90.23 متوفرة الآن لأجهزة iOS وستكون متوفرة لأجهزة "أندرويد" لاحقا.
وستظهر ما يسمى بالميموجس بالقرب من الرموز المعتادة "إيموتيكونز" على الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح الافتراضية، وستكون على شكل رموز تعبيرية مخصصة لآبل.
إذا كنت من مستخدمي iPhone X أو XR أو XS مع نظام التشغيل iOS 12، ولا تملك الإصدار التجريبي حتى الآن، يجب عليك انتظار تحديث التطبيق 2.19.90.
وأنشأ واتسآب، سابقا، خاصية البث أو "Broadcast"، وهو حل بديل لإنشاء مجموعات الدردشة عندما تحاول إخبار الأصدقاء ببعض المعلومات بسرعة، دون الحاجة لإنشاء مجموعة تضم أحاديث مطولة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.