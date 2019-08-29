شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحذرون من تتسبب الحروب فى "شتاء نووى” يؤدى لانقراض البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تغرق الأرض فى "فصل شتاء طويل" بسبب الحرب النووية، وهو ما يهدد "الجميع تقريبًا" على الكوكب وقد يتسبب فى انقراض البشرية، حيث حسب العلماء ما الذى سيحدث إذا أطلقت الولايات المتحدة وروسيا ترساناتهما النووية خلال حرب دمار متبادلة.

وبحسب موقع metro البريطانى، فإن هذا الصراع الكارثى قد يتسبب فى فصل "الشتاء النووى” المروع الذى لا يمكن تخيله، فيما أكد العلماء أن حرق المدن والغابات من شأنه أن يلقى الكثير من السخام فى الهواء بحيث سيطفو الكوكب بأسره على السطح ويصبح باردا خلال فترة تصل إلى 10 سنوات.

كذلك فإن هذا من شأنه أن يمحو ضوء الشمس، ويمنع نمو المحاصيل ويسبب "مجاعة عالمية" يمكن أن تقتل المليارات أو حتى تقتل البشر أنفسهم، حيث أجرى فريق من جامعة روتجرز وجامعة كولورادو عمليات محاكاة متطورة للكشف عن شدة الشتاء النووي.

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وقد كتبوا: "الحرائق الضخمة التى تشعلها الأسلحة النووية ستشتعل لعدة أسابيع بعد الحرب، مما ينتج عنه كمية من الدخان الذى يحجب الشمس ويقلل من أشعة الشمس على السطح طوال فترة الإقامة"، وفى الحرب التى يتم فيها استخدام الأسلحة النووية، سيتم استهداف المراكز العسكرية والصناعية الموجودة فى المناطق الحضرية، والتى تحتوى على حمولة وقود أعلى بكثير من الغابات، مما يخلق كمية هائلة من الدخان عند الاحتراق.

وأضاف التقرير إن وجود الدخان فى المناطق الحضرية فى الطبقة العليا من التروبوسفير يمكن أن يؤدى إلى تغيرات مناخية حادة وأن العواصف الحضرية يمكن أن تضخ الدخان فى طبقة الستراتوسفير، مما يؤدى إلى انتقال سريع فى نصف الكرة الغربى ودخان يدوم طويلاً، وتشير المحاكاة إلى أن مستويات إضاءة السطح تظل أقل من 40٪. من الطبيعى لمدة 3 سنوات، والعودة إلى وضعها الطبيعى بعد حوالى 10 سنوات بعد بدء الحرب.

وهذا يعنى أن درجات الحرارة بالكاد تتجاوز درجة التجمد فى منتصف الصيف فى أجزاء كثيرة من العالم، مما يتسبب فى "انخفاض بنسبة 90٪ تقريبًا فى موسم النمو" ويترك المليارات من البشر معرضين لخطر المجاعة، وقد دعى مؤلفى الدراسة إلى نزع سلاح نووى فورى وأضافوا: ‘هجوم نووى شامل سيكون انتحاريًا للبلد الذى يقرر تنفيذ مثل هذا الهجوم.

وأضافوا أن استخدام الأسلحة النووية بهذه الطريقة من قبل الولايات المتحدة وروسيا سيكون له عواقب وخيمة على الصعيد العالمى، ولإزالة احتمال وقوع كارثة بيئية بالكامل نتيجة لحرب نووية شاملة، يجب أن يكون لدى صانعى القرار فهم كامل للعواقب المناخية الخطيرة للحرب النووية وأن يتصرفوا وفقًا لذلك.