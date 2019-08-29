شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أول مركز لوجيستي بتقنيات الروبوت في دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دبي افتتاح مركز «آي كيو فولفيلمنت» IQ Fulfillment الذي أطلقته شركة «آي كيو القابضة»، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوفير وتوظيف الخدمات اللوجستية القائمة على حلول وتقنيات الروبوت.

ويوفر المركز الخدمات الأكثر تطوراً في الإمارة باستخدام باقة متكاملة من الحلول المدعمة بحلول الروبوت والذكاء الاصطناعي والمنصات البرمجية التي يمكن الاستفادة منها في دعم قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.

وسيدعم مركز «آي كيو فولفيلمنت» احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحاضنات ومسرعات الأعمال، إضافة إلى أنشطة التجارة الإلكترونية، للمساعدة في تسريع وتيرة نمو هذه الأعمال.

ونظراً لاعتماده على أحدث ما يوفره قطاعا التكنولوجيا والروبوتات للتفاعل بسلاسة وسهولة مع منصات العملاء الإلكترونية، يضمن المركز تقديم خدمات الاستجابة والتخزين وحماية حزمة البيانات وغيرها من الخدمات الأخرى.

وبهذه المناسبة؛ قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز «آي كيو فولفيلمنت» فادي العامودي، : «يتمتع آي كيو فولفيلمنت بمكانة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما أنه يعد المركز اللوجيستي الأول المعزز بخدمات الروبوت، فضلاً عن سعي المنطقة لتطوير منظومتها للتجارة الإلكترونية. لقد باتت دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل مكانة رائدة في مجال تطوير التقنيات الرقمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق مستويات غير مسبوقة من النمو، الأمر الذي يتيح لشركات التكنولوجيا الإبداعية، مثل «آي كيو فولفيلمنت»، فرصاً مثالية لتسجيل حضور قوي لها في المنطقة».

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وأضاف العامودي: «لقد اخترنا دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً دبي، لإطلاق هذا المركز الرائد، على ضوء ما تتمتع به من بنية تحتية رقمية قوية، إلى جانب توجهات قيادتها الحكيمة لدفع عجلة التحول الرقمي، من خلال توفير منظومة الابتكار والتكنولوجيا قادرة على مواكبة أحدث التطورات. ومع استعداد الإمارة لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، سيسهم آي كيو فولفيلمنت في توفير احتياجات السوق، من خلال توفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الأخرى، لبناء مشاريعها الرقمية بأعلى مستويات الفاعلية والكلفة المجدية».

ومن خلال ضمان توفير الخدمات الشاملة والمتكاملة، سيساعد «آي كيو فولفيلمنت» في معالجة التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل زيادة عدد الطلبيات، مثل مبيعات «الجمعة البيضاء» التي يجد تجار التجزئة صعوبة في التعامل معها. ويساعد «آي كيو فولفيلمنت» في معالجة هذه الثغرات من خلال خدماته المدعومة بالتكنولوجيا.

وهناك العديد من المزايا التي يضمنها «آي كيو فولفيلمنت» لزيادة الكفاءة والإنتاجية، وذلك من خلال توظيف تقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي. وتتمتع الروبوتات المنتشرة في المركز بثلاثة أضعاف طاقة البشر، ما يتيح له معالجة 12 ألف طلب يومياً، بمعدل دقة يصل إلى 99,9%. وعلاوة على ذلك كله، تنتمي الروبوتات المستخدمة في المركز إلى الفئة ذاتها المستخدمة لدى أهم المجموعات العالمية، مثل «علي بابا».

ومن خلال مستودع يمتد على مساحة 45 ألف قدم مربعة، يستقطب «آي كيو فولفيلمنت» أحدث التقنيات من شركائه العالميين، بقيادة فريق من الخبراء المتخصصين ومتعددي الثقافات. ويوفر المركز باقة واسعة من المزايا المهمة والفريدة، بما في ذلك: خدمات الانتقاء الآلي، والتكامل السلس، والرصد والتتبع الشامل، والرؤية الكاملة والمباشرة، والتخزين الذكي، وحماية الحزمة، وتوزيع البضائع، وإجراءات مراقبة الجودة، وإدارة العائد، والعديد من خدمات القيمة المضافة المخصصة مثل التجهيز والتجميع، وتغليف الهدايا، والتعبئة الموسمية. باختصار، كل ما تحتاج إليه الشركة لبناء مؤسسة تجارة إلكترونية مزدهرة.

ووفقاً لبيان عن الشركة اليوم فلا تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة سوى لإنشاء تطبيق أو موقع إلكتروني قائم على نموذج أعمالها، ليتولى مركز «آي كيو فولفيلمنت» تزويد هذه الشركات بخدمات التخزين ومعالجة الطلبات وتسليمها، وذلك من خلال الارتقاء بمختلف الجوانب اللوجستية إلى أعلى مستويات الكفاءة.