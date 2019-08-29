تكنولوجيا: Fitbit تكشف عن ساعة Versa 2 الجديدة بسعر 200 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Fitbit عن ساعة Versa 2 الذكية التي تأتي بدعم من مساعد Alexa، وتقدم دعم أفضل في متابعة صحة المستخدم، مع عمر أطول للبطارية والتي تصل إلى الأسواق في 15 من سبتمبر بسعر 200 دولار.

قدمت شركة Fitbit ساعتها الذكية Versa 2 بمميزات جديدة منافسة، حيث تأتي بدعم من مساعد Amazon Alexa، مع شاشة بتصميم أفضل، ومعالج بآداء أكثر سرعة، وأيضاً عمر أطول للبطارية.

بالتزامن مع إعلان Fitbit عن ساعة Versa 2 الجديدة قدمت الشركة أيضاً خدمة Fitbit Premium التي تأتي بإشتراك مدفوع لدعم المستخدمين في تمارين اللياقة البدنية وتوجيه المستخدمين في التدريبات والأنشطة الرياضية، حيث تأتي الخدمة بإشتراك شهري بقيمة 10 دولار، أو سنوي بقيمة 80 دولار، على أن تكون الخدمة حصرية الآن بساعة Versa 2 الذكية.

ويمكن لخدمة Fitbit Premium أن تدعم المستخدم بتنظيم جدول زمني متكامل للأنشطة الرياضية، حيث تدعم مختلف الأنشطة، مع متابعة تقدم المستخدم في خسارة الوزن، وحساب السعرات الحرارية.

من جانب أخر يمكن تنشيط مساعد Alexa الإفتراضي في ساعة Versa 2 الذكية عبر الضغط المطول على الزر الجانبي في الساعة الذكية، ومن ثم يمكن للمستخدم إلقاء الأوامر الصوتية، لتظهر الإجابة على شاشة الساعة الذكية، كما يدعم مساعد Alexa العمل مع هواتف الأندوريد والأيفون أيضاً.

أيضاً يمكن لمساعد Alexa أن يدعم المستخدم في مجموعة من المهام في ساعة Versa 2، ومنها البحث عن معلومات محددة، التحكم في الأجهزة الذكية، أو إيقاف وتشغيل توقيت التمارين الرياضية.

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كما تأتي الساعة الذكية بتطبيق Spotify Premium الذي سيتوفر لاحقاً لإصدارات Fitbit من ساعات Versa، إلا أن هذا التطبيق لن يتيح تحميل الأغاني على الساعة، حيث يتيح فقط الإتصال بخدمة Spotify وتشغيل الموسيقى.

ويستمر عمر البطارية في ساعة Versa 2 حتى 5 أيام من الشحن كبديل ل4 أيام فقط في الإصدار السابق، كما تأتي الساعة الذكية بشاشة AMOLED، مع إطلاق أسرع للتطبيقات بفضل المعالج الجديد المستخدم في الساعة الذكية، كما يقاوم تصميم الساعة الذكية الماء حتى عمق 50 متر.

من جانب أخر لا تأتي ساعة Versa 2 بتقنية GPS مدمجة لتحديد المواقع، كما لا تضم التقنيات التي ظهرت في الإصدارت الجديدة من ساعات ابل وسامسونج من ECG أو EKG، إلا أن شركة Fitbit قد أضافت تقنية جديدة لمتابعة حالة المستخدم أثناء النوم، والتي تعمل على قياس معدل ضربات القلب أثناء النوم.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Fitbit Versa 2 في 15 من سبتمبر بسعر 200 دولار، أو 230 دولار للإصدار الخاص من ساعة Versa 2 الذكية.

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